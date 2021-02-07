Ордец: Ракицкий сказал, что РПЛ - ТОП и чемпионат сейчас по уровню повыше УПЛ

Защитник московского "Динамо" Иван Ордец рассказал об отношениях с игроком питерского "Зенита" Ярославом Ракицким, а также вспомнил период совместных выступлений за донецкий "Шахтер".

"С Ракицким игралось идеально. Мне очень нравилось. Хотелось бы еще с ним поиграть. У Ярика лучшая левая нога в Европе среди центральных защитников. Его передачи – это что-то. В "Шахтере" Ракицкий был лидером. А в жизни очень простой, открытый, позитивный парень. Возможно, кто-то считает его пижоном. Поверь, у него этого нет вообще.

Конечно, советовался с ним при переходе в московское "Динамо". Расспрашивал про чемпионат, стадионы, болельщиков. Интересовался, как к нему относятся люди. Он сказал: "Ванек, езжай, не переживай. Чемпионат – топ". Со слов Ракицкого я понял, что РПЛ сейчас по уровню повыше УПЛ, болельщиков на трибунах больше, особенно в Москве. В Питере – тоже, но там одна команда, и весь город за нее топит. Советы Ярослава помогли мне принять решение", – рассказал Ордец.