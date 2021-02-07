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Ордец: Ракицкий сказал, что РПЛ - ТОП и чемпионат сейчас по уровню повыше УПЛ

Россия
(1 голосов)

Защитник вспомнил свой переход в московское "Динамо"

Ордец: Ракицкий сказал, что РПЛ - ТОП и чемпионат сейчас по уровню повыше УПЛ
Новина українською

Защитник московского "Динамо" Иван Ордец рассказал об отношениях с игроком питерского "Зенита" Ярославом Ракицким, а также вспомнил период совместных выступлений за донецкий "Шахтер".

"С Ракицким игралось идеально. Мне очень нравилось. Хотелось бы еще с ним поиграть. У Ярика лучшая левая нога в Европе среди центральных защитников. Его передачи – это что-то. В "Шахтере" Ракицкий был лидером. А в жизни очень простой, открытый, позитивный парень. Возможно, кто-то считает его пижоном. Поверь, у него этого нет вообще.

Конечно, советовался с ним при переходе в московское "Динамо". Расспрашивал про чемпионат, стадионы, болельщиков. Интересовался, как к нему относятся люди. Он сказал: "Ванек, езжай, не переживай. Чемпионат – топ". Со слов Ракицкого я понял, что РПЛ сейчас по уровню повыше УПЛ, болельщиков на трибунах больше, особенно в Москве. В Питере – тоже, но там одна команда, и весь город за нее топит. Советы Ярослава помогли мне принять решение", – рассказал Ордец.

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В статье: Ярослав Ракицкий Иван Ордец Шахтер (Донецк)
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (6)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.02.2021 в 21:13
слова ордця - це слова ватноголового бидляка, якому за матеріальну стимуляцію в мордорі - раз плюнути розписатись у вірності рашистській ідеології "великовеличественного первенства" ... одним словом, іуда!
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aleks68
07.02.2021 в 21:12
для чего печатать на сайте подобное нытьё от никому не нужных .....?
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
07.02.2021 в 20:56
"...найкраща ліва нога в Європі" От жеж тупа Європа, не хочуть собі такого генія. "...РПЛ - топ.." Особливо мацковське Дінамо, програло в першому ж раунді кваліфая грузинському Локомотиву. Ванятка, змилуйся над нами, ми не витримаємо стільки шутєєк за раз. Сергій Дроботенко і Генадій Вєтров ридають. Не відбирай у них хліб, їм теж треба "сємью корміть".
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0
-1
Primeval (Одесса)
07.02.2021 в 20:51
Чемпионат Топ, а как там Московское Динамо сыграло в еврокубках? Да и зенит тоже?
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+1
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
07.02.2021 в 20:43
Испанский стыд!)(
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+1
0
Kela (Одесса)
07.02.2021 в 20:33
два петуха
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+1
-1


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