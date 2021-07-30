Хацкевич: Некоторые футболисты в России не имеют своего мнения. В Украине я с таким не сталкивался

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич высказался о работе российских футболистов и их агентов.

"Меня просто убило, что некоторые футболисты в России не имеют своего мнения и делают то, что им говорят агенты.

В "Роторе" есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе, но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в "Роторе", они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Именно спортивных амбиций у них нет.

В Украине я с такими футболистами и такими агентами не сталкивался", — сказал Хацкевич.