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Хацкевич: Некоторые футболисты в России не имеют своего мнения. В Украине я с таким не сталкивался
Некоторые игроки полностью зависят от агентов
Бывший главный тренер киевского "Динамо" и волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич высказался о работе российских футболистов и их агентов.
"Меня просто убило, что некоторые футболисты в России не имеют своего мнения и делают то, что им говорят агенты.
В "Роторе" есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе, но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в "Роторе", они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Именно спортивных амбиций у них нет.
В Украине я с такими футболистами и такими агентами не сталкивался", — сказал Хацкевич.
Напомним, что Хацкевич возглавлял "Ротор" с декабря 2019 года по март 2021 года.
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