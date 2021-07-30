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Хацкевич: Некоторые футболисты в России не имеют своего мнения. В Украине я с таким не сталкивался

Россия
(3 голосов)

Некоторые игроки полностью зависят от агентов

Хацкевич: Некоторые футболисты в России не имеют своего мнения. В Украине я с таким не сталкивался

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич высказался о работе российских футболистов и их агентов.

"Меня просто убило, что некоторые футболисты в России не имеют своего мнения и делают то, что им говорят агенты.

В "Роторе" есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе, но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в "Роторе", они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Именно спортивных амбиций у них нет.

В Украине я с такими футболистами и такими агентами не сталкивался", — сказал Хацкевич.

Напомним, что Хацкевич возглавлял "Ротор" с декабря 2019 года по март 2021 года.

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В статье: Александр Хацкевич Ротор (Волгоград)
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Источник:
Матч ТВ

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.07.2021 в 19:25
Как рабам сказали, такое и "мнение". Они и слова такого не знают.
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