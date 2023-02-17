Фаны иранского Сепахана на матче с Зенитом вывесили флаг Украины - ВИДЕО

Питерский "Зенит" ради международного товарищеского матча посетил одного из немногих союзников России – Иран – где сыграл спарринг с местным "Сепаханом".

Поединок собрал довольно большую болельщицкую аудиторию, однако явно не все иранцы поддерживали россиян. Некоторые из них во время поединка размахивали на трибунах украинским флагом.

Также интересно, что спарринг завершился победой иранцев со счетом 2:0.