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Фаны иранского Сепахана на матче с Зенитом вывесили флаг Украины - ВИДЕО

Россия
(1 голосов)

Не все в Иране поддерживают Россию

Фаны иранского Сепахана на матче с Зенитом вывесили флаг Украины - ВИДЕО

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Новина українською

Питерский "Зенит" ради международного товарищеского матча посетил одного из немногих союзников России – Иран – где сыграл спарринг с местным "Сепаханом".

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Поединок собрал довольно большую болельщицкую аудиторию, однако явно не все иранцы поддерживали россиян. Некоторые из них во время поединка размахивали на трибунах украинским флагом.

Также интересно, что спарринг завершился победой иранцев со счетом 2:0.

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В статье: Зенит (Санкт-Петербург)
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.02.2023 в 23:54
Ай молодці!
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