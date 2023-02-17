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Фаны иранского Сепахана на матче с Зенитом вывесили флаг Украины - ВИДЕО
Не все в Иране поддерживают Россию
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Питерский "Зенит" ради международного товарищеского матча посетил одного из немногих союзников России – Иран – где сыграл спарринг с местным "Сепаханом".
Поединок собрал довольно большую болельщицкую аудиторию, однако явно не все иранцы поддерживали россиян. Некоторые из них во время поединка размахивали на трибунах украинским флагом.
Также интересно, что спарринг завершился победой иранцев со счетом 2:0.
During a friendly football match between Iran's Sepahan FC and Russia's @fczenit_en held in the city of Isfahan, a group of Iranian fans waved the Ukrainian flag in support for the people of Ukraine. pic.twitter.com/9zKQddzJXU— Iran International English (@IranIntl_En) February 17, 2023
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