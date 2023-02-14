  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бенито: В России иностранцу тяжело ходить по улицам, а украинцы очень гостеприимны, рады туристам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенито: В России иностранцу тяжело ходить по улицам, а украинцы очень гостеприимны, рады туристам

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек киевлян сравнил расизм в России и Украине

Бенито: В России иностранцу тяжело ходить по улицам, а украинцы очень гостеприимны, рады туристам

fcdynamo.com

Новина українською

Вингер "Динамо" Бенито заявил, что Украина является более гостеприимной страной к иностранцам, чем Россия.

"Я жил в России и могу сказать, что украинский народ более доброжелательный. Россияне очень радикальные. Посмотрите сколько иностранцев ходит по улицам Киева. В России иностранцу тяжело ходить по улицам. Украинцы очень гостеприимны, рады туристам. Они открытые, россиянам не хватает гостеприимства.

К примеру, фанаты "Зенита" ненавидят темнокожих. В этой команде вы никогда не увидите африканцев. Был ужасный случай в Тамбове. Один из наших фанатов позволял себе кричать в мой адрес расистские оскорбления во время игры. Представьте себе, на своего же игрока!" – сказал Бенито.

Напомним, что Бенито выступал за "Тамбов" с 2018 по 2020 год, после чего перебрался в "Динамо" в статусе свободного агента.

По теме
yellow-arrow
"Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
yellow-arrow
Вирт - о возможных еврокубках для Вереса: Хочется реально бороться и быть в группе, а не сразу вылететь
yellow-arrow
Сабо: Супряге необходимо провести работу над психологией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Зенит (Санкт-Петербург) Бенито
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде