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Бенито: В России иностранцу тяжело ходить по улицам, а украинцы очень гостеприимны, рады туристам
Хавбек киевлян сравнил расизм в России и Украине
fcdynamo.com
Вингер "
"Я жил в России и могу сказать, что украинский народ более доброжелательный. Россияне очень радикальные. Посмотрите сколько иностранцев ходит по улицам Киева. В России иностранцу тяжело ходить по улицам. Украинцы очень гостеприимны, рады туристам. Они открытые, россиянам не хватает гостеприимства.
К примеру, фанаты "Зенита" ненавидят темнокожих. В этой команде вы никогда не увидите африканцев. Был ужасный случай в Тамбове. Один из наших фанатов позволял себе кричать в мой адрес расистские оскорбления во время игры. Представьте себе, на своего же игрока!" – сказал Бенито.
Напомним, что Бенито выступал за "Тамбов" с 2018 по 2020 год, после чего перебрался в "Динамо" в статусе свободного агента.
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