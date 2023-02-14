Бенито: В России иностранцу тяжело ходить по улицам, а украинцы очень гостеприимны, рады туристам

Вингер " Динамо " Бенито заявил, что Украина является более гостеприимной страной к иностранцам, чем Россия.

"Я жил в России и могу сказать, что украинский народ более доброжелательный. Россияне очень радикальные. Посмотрите сколько иностранцев ходит по улицам Киева. В России иностранцу тяжело ходить по улицам. Украинцы очень гостеприимны, рады туристам. Они открытые, россиянам не хватает гостеприимства.

К примеру, фанаты "Зенита" ненавидят темнокожих. В этой команде вы никогда не увидите африканцев. Был ужасный случай в Тамбове. Один из наших фанатов позволял себе кричать в мой адрес расистские оскорбления во время игры. Представьте себе, на своего же игрока!" – сказал Бенито.