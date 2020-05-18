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Чемпионат Шотландии досрочно завершен. Селтик признан чемпионов SPFL

Шотландия
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Такое решение приняли, чтобы обезопасить игроков и болельщиков

Чемпионат Шотландии досрочно завершен. Селтик признан чемпионов SPFL
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Шотландская Премьер-лига не будет доиграна, сообщается на сайте национальной профессиональной футбольной лиги.

По итогам совещания между лигой и входящими в её состав клубами было принято решение, что провести оставшуюся часть чемпионата невозможно, в связи с чем он был завершён досрочно.

Итоговые положения команд в турнирной таблице были рассчитаны по средним показателям очков за матч на момент приостановки соревнований в марте. Таким образом, чемпионский титул достался "Селтику", который оторвался от "Рейнджерса" на 13 очков. Из высшей лиги вылетел расположившийся на последней, 12-й строчке "Хартс".

Аналогичные меры были приняты во втором и третьем по силе дивизионах Шотландии.

"Covid-19 привел к хаосу в спортивных соревнованиях по всему миру, и последствия будут ощущаться в течение длительного времени. Ограничения правительства Шотландии и глубокие опасения за безопасность игроков и зрителей вынудили SPFL завершить сезон.

Мы выплатим около 7 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь клубам оставаться на плаву в это невероятно трудное время. Мы начнем выплату этих платежей немедленно", - сообщается на сайте SPFL.

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В статье: Селтик (Глазго) Чемпионат Шотландии
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