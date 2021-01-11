Съездили в Дубай: тренер и 13 игроков Селтика отправлены на самоизоляцию после сборов

Удивительные дела творятся в Глазго. Тамошний "Селтик" использовал недельный перерыв в соревнованиях, чтобы съездить на традиционные сборы в ОАЭ.

В прошлые годы это была, скорее, имиджевая акция, но в эпоху коронавируса она не могла пройти без проблем, и так и случилось. Сегодня клуб объявил, что положительный тест на COVID сдал защитник Кристофер Жульен. Он травмирован, но тоже ездил с командой.

В результате тренер "Селтика" Нил Леннон, его помощник Джон Кеннеди и 13 игроков первой команды были отправлены на самоизоляцию как контактировавшие с больным на COVID.

Между тем, сегодня вечером "Кельты" сыграют в рамках чемпионата против "Хиберниана" - их встречу не перенесли, так что на поле появится второй состав. При этом отставание "Селтика" от "Рейнджерс" в таблице и без того составляет 22 очка.