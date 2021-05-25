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У кандидата на пост наставника Селтика есть требования по поводу штата

Шотландия
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У кандидата на пост наставника Селтика есть требования по поводу штата

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Вероятный новый наставник шотландского "Селтика" Эдди Хау обратился с просьбой к руководству клуба об увеличении штата.

"Кельтов" просят нанять Стивена Перчеса, Саймона Везерстоуна и Ричарда Хьюза, сообщает Daily Record.

Все трое сейчас работают в английском "Борнмуте".

Команда заняла 6 место в Чемпионшипе по итогам сезона. Эдди Хау работает в "Борнмуте" с перерывом из 2012 года.

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В статье: Селтик (Глазго) Борнмут Эдди Хау
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