У кандидата на пост наставника Селтика есть требования по поводу штата
Вероятный новый наставник шотландского "Селтика" Эдди Хау обратился с просьбой к руководству клуба об увеличении штата.
"Кельтов" просят нанять Стивена Перчеса, Саймона Везерстоуна и Ричарда Хьюза, сообщает Daily Record.
Все трое сейчас работают в английском "Борнмуте".
Команда заняла 6 место в Чемпионшипе по итогам сезона. Эдди Хау работает в "Борнмуте" с перерывом из 2012 года.
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