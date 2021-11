Шотландский Рейнджерс официально возглавил новый специалист

Экс-наставник китайского "Гуанчжоу Сити" и нидерландского "Фейеноорда" Джованни Ван Бронкхорст возглавил шотландский "Рейнджерс", об этом сообщила пресс-служба клуба из Глазго. 46-летний специалист также ранее недолгое время работал ассистентом в юношеской сборной Нидерландов и тренерском штабе "Манчестер Сити".

???? Giovanni van Bronckhorst has today agreed to become the 17th permanent manager of Rangers Football Club.



???????? #WelcomeGVB | @The_real_Gio



???? https://t.co/FazaqgMJLU pic.twitter.com/7mzgJK1MTX