Шотландский Рейнджерс официально возглавил новый специалист
Теперь все четко
Rangers
Экс-наставник китайского "Гуанчжоу Сити" и нидерландского "Фейеноорда" Джованни Ван Бронкхорст возглавил шотландский "Рейнджерс", об этом сообщила пресс-служба клуба из Глазго. 46-летний специалист также ранее недолгое время работал ассистентом в юношеской сборной Нидерландов и тренерском штабе "Манчестер Сити".
???? Giovanni van Bronckhorst has today agreed to become the 17th permanent manager of Rangers Football Club.— Rangers Football Club (@RangersFC) November 18, 2021
???????? #WelcomeGVB | @The_real_Gio
???? https://t.co/FazaqgMJLU pic.twitter.com/7mzgJK1MTX
Ранее нидерландец защищал цвета команды из Глазго (1998-2001). Также он выступал за "Фейеноорд", "Арсенал" и "Барселону".
Как мы отметили выше, в карьере Джованни-тренера насчитывается два клуба – "Фейеноорд" и "Гуанчжоу". С нидерландским клубом он выиграл Кубок, Суперкубок страны и чемпионат.
Напомним, Стивен Джеррард, который ранее тренировал "Рейнджерс", возглавил "Астон Виллу". После 13 туров коллектив из Глазго лидирует в чемпионате Шотландии, опережая "Селтик" на 4 зачетных пункта.
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