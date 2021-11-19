Шотландский Рейнджерс официально возглавил новый специалист

Экс-наставник китайского "Гуанчжоу Сити" и нидерландского "Фейеноорда" Джованни Ван Бронкхорст возглавил шотландский "Рейнджерс", об этом сообщила пресс-служба клуба из Глазго. 46-летний специалист также ранее недолгое время работал ассистентом в юношеской сборной Нидерландов и тренерском штабе "Манчестер Сити".

???? Giovanni van Bronckhorst has today agreed to become the 17th permanent manager of Rangers Football Club.



???????? #WelcomeGVB | @The_real_Gio



???? https://t.co/FazaqgMJLU pic.twitter.com/7mzgJK1MTX — Rangers Football Club (@RangersFC) November 18, 2021

Ранее нидерландец защищал цвета команды из Глазго (1998-2001). Также он выступал за "Фейеноорд", "Арсенал" и "Барселону".

Как мы отметили выше, в карьере Джованни-тренера насчитывается два клуба – "Фейеноорд" и "Гуанчжоу". С нидерландским клубом он выиграл Кубок, Суперкубок страны и чемпионат.

Напомним, Стивен Джеррард, который ранее тренировал "Рейнджерс", возглавил "Астон Виллу". После 13 туров коллектив из Глазго лидирует в чемпионате Шотландии, опережая "Селтик" на 4 зачетных пункта.