Было время, когда Аарон Рэмси был известен тем, что любил забивать голы аккурат перед загадочными (и не очень) смертями известных диктаторов.

1 мая 2011 года - гол в ворота "Манчестер Юнайтед". Уже на следующий день СМИ облетит новость про убийство главаря организации "Аль-Каида" Усамы бин Ладена.

19 октября 2011 года - гол в ворота "Марселя". Буквально через сутки станет известно о смерти ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

15 мая 2013 года - гол в ворота "Уигана". Не пройдет и двух дней, как на тот свет отправится аргентинский тиран Хорхе Видела.

20 марта 2022 года Аарон помог "Рейнджерс" добыть очередную победу, отметившись голом в ворота "Данди".

Кому-то в бункере самое время напрячься.