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Брендан Роджерс может вернуться в Селтик

Шотландия
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Он заменит Анге Постекоглу, который присоединился к Тоттенхему

Брендан Роджерс может вернуться в Селтик

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Брендан Роджерс может стать новым тренером Селтика, после ухода Анге Постекоглу. Сделка уже заключена и будет объявлена в ближайшее время, об этом сообщает Фабрицио Романо.

Брендан Роджерс последние 4 года тренировал "Лестер", который в этом сезоне покинул АПЛ. Перед этим коуч руководил "Селтиком", еще раньше - "Ливерпулем".

В прошлый раз тренер дважды выиграл Кубок Шотландии, трижды Кубок Шотландской лиги и дважды становился чемпионом страны.

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В статье: Брендан Роджерс Селтик (Глазго) Анге Постекоглу
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