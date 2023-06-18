Брендан Роджерс может вернуться в Селтик
Он заменит Анге Постекоглу, который присоединился к Тоттенхему
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Брендан Роджерс может стать новым тренером Селтика, после ухода Анге Постекоглу. Сделка уже заключена и будет объявлена в ближайшее время, об этом сообщает Фабрицио Романо.
Брендан Роджерс последние 4 года тренировал "Лестер", который в этом сезоне покинул АПЛ. Перед этим коуч руководил "Селтиком", еще раньше - "Ливерпулем".
В прошлый раз тренер дважды выиграл Кубок Шотландии, трижды Кубок Шотландской лиги и дважды становился чемпионом страны.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:twitter.com
Популярное сейчас
- Фанаты сборной Норвегии освистали Холанда после матча с Шотландией
- Украина - Мальта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Хорватия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций
- Горчичник для истории. Первый случай, когда голкипер получил желтую на чужой половине поля
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн