Брендан Роджерс может вернуться в Селтик

Брендан Роджерс может стать новым тренером Селтика, после ухода Анге Постекоглу. Сделка уже заключена и будет объявлена в ближайшее время, об этом сообщает Фабрицио Романо.

Брендан Роджерс последние 4 года тренировал "Лестер", который в этом сезоне покинул АПЛ. Перед этим коуч руководил "Селтиком", еще раньше - "Ливерпулем".

В прошлый раз тренер дважды выиграл Кубок Шотландии, трижды Кубок Шотландской лиги и дважды становился чемпионом страны.