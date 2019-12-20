Лучший игрок ЧМ-2010 возглавил клуб из чемпионата Уругвая

Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлана стал тренером клуба "Пеньяроль". Прес-служба распространила данную информацию.

В свое время, нападающий два сезона выступал за данную команду. Для Форлана это дебют в качестве наставника. Ранее он играл за такие клубы как "МЮ", "Интер" и "Атлетико".

"Пеньяроль" несколько недель назад уволил своего главного тренера Карлоса Санчеса. На данный момент, они идут вторыми в чемпионате Уругвая.

Также интересно, что свой тренерский дебют сегодня также совершил Микель Артета, который возглавил "Арсенал".