Лучший игрок ЧМ-2010 возглавил клуб из чемпионата Уругвая
С дебютом, Диего
Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлана стал тренером клуба "Пеньяроль". Прес-служба распространила данную информацию.
В свое время, нападающий два сезона выступал за данную команду. Для Форлана это дебют в качестве наставника. Ранее он играл за такие клубы как "МЮ", "Интер" и "Атлетико".
"Пеньяроль" несколько недель назад уволил своего главного тренера Карлоса Санчеса. На данный момент, они идут вторыми в чемпионате Уругвая.
Также интересно, что свой тренерский дебют сегодня также совершил Микель Артета, который возглавил "Арсенал".
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