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Лучший игрок ЧМ-2010 возглавил клуб из чемпионата Уругвая

Южная Америка
(1 голосов)

С дебютом, Диего

Лучший игрок ЧМ-2010 возглавил клуб из чемпионата Уругвая
UA-Футбол
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Экс-форвард сборной Уругвая Диего Форлана стал тренером клуба "Пеньяроль". Прес-служба распространила данную информацию.

В свое время, нападающий два сезона выступал за данную команду. Для Форлана это дебют в качестве наставника. Ранее он играл за такие клубы как "МЮ", "Интер" и "Атлетико".

"Пеньяроль" несколько недель назад уволил своего главного тренера Карлоса Санчеса. На данный момент, они идут вторыми в чемпионате Уругвая.

Также интересно, что свой тренерский дебют сегодня также совершил Микель Артета, который возглавил "Арсенал".

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В статье: Диего Форлан Пеньяроль (Уругвай)
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