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Роналдиньо о нападающем Арсенала: Одно дело - иметь талант, другое - уверенность уже в 18 лет

Южная Америка
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Напомнил ему Роналдо

Роналдиньо о нападающем Арсенала: Одно дело - иметь талант, другое - уверенность уже в 18 лет
Новина українською

Экс-полузащитник "Барселоны" Роналдиньо похвалил нападающего "Арсенала" Габриэла Мартинелли.

"Мы, бразильцы, очень переживаем за него. Одно дело - иметь талант, но совсем другое - в 18 лет иметь уверенность.

Он напоминает мне Роналдо. Его первый сезон в Европе: он забил 30 голов, и люди думали: "Кто этот бразильский пацан?".

Он хотел мяч, он бежал на соперника, у него не было никакого страха, независимо от того, против каких игроков или команды он выходил. И я вижу подобное отношение в Мартинелли.

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Он просто хочет быть первым на мяче и забивать голы. Роналдо стал лучшим игроком в мире - это может быть целью Мартинелли.

Уверен, что его первый матч за сборную Бразилии очень близок. Он готов. Сборная исторически не переживала о возрасте. Роналдо сыграл за сборную в 17, Неймар и Жезус были важными игроками, когда были тинейджерами.

Если у игрока есть способности и талант, то он получит шанс. И мир увидит, что у Мартинелли есть талант", - цитирует Mirror Роналдиньо.

Роналдиньо о нападающем Арсенала: Одно дело - иметь талант, другое - уверенность уже в 18 лет - изображение 1

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В статье: Бразилия Роналдиньо Неймар Арсенал (Лондон) Габриэль Жезус Габриель Мартинелли
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