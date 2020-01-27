Роналдиньо о нападающем Арсенала: Одно дело - иметь талант, другое - уверенность уже в 18 лет

Экс-полузащитник "Барселоны" Роналдиньо похвалил нападающего "Арсенала" Габриэла Мартинелли.

"Мы, бразильцы, очень переживаем за него. Одно дело - иметь талант, но совсем другое - в 18 лет иметь уверенность.

Он напоминает мне Роналдо. Его первый сезон в Европе: он забил 30 голов, и люди думали: "Кто этот бразильский пацан?".

Он хотел мяч, он бежал на соперника, у него не было никакого страха, независимо от того, против каких игроков или команды он выходил. И я вижу подобное отношение в Мартинелли.

Он просто хочет быть первым на мяче и забивать голы. Роналдо стал лучшим игроком в мире - это может быть целью Мартинелли.

Уверен, что его первый матч за сборную Бразилии очень близок. Он готов. Сборная исторически не переживала о возрасте. Роналдо сыграл за сборную в 17, Неймар и Жезус были важными игроками, когда были тинейджерами.

Если у игрока есть способности и талант, то он получит шанс. И мир увидит, что у Мартинелли есть талант", - цитирует Mirror Роналдиньо.