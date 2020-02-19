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Старые привычки? Марадоне принесли неизвестное вещество прямо во время матча

Южная Америка
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Помощники попытались это скрыть, но не вышло

Старые привычки? Марадоне принесли неизвестное вещество прямо во время матча
Новина українською

Главный тренер клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона попал в неоднозначную ситуацию во время поединка 20-го тура первенства Аргентины с "Росарио Сентраль" (0:1). Помощник специалиста принес ему неизвестное вещество, после чего ассистенты попытались закрыть Марадону от камер операторов.

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Известно, что Марадона неоднократно употреблял наркотики. После завершения карьеры легендарный аргентинец не сумел завязать и отказаться от пагубной привычки.

Марадоне стало плохо после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Нигерии. Диего не смог самостоятельно покинуть свое место на трибуне.

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В статье: Диего Марадона Химнасия
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