Старые привычки? Марадоне принесли неизвестное вещество прямо во время матча

Главный тренер клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона попал в неоднозначную ситуацию во время поединка 20-го тура первенства Аргентины с "Росарио Сентраль" (0:1). Помощник специалиста принес ему неизвестное вещество, после чего ассистенты попытались закрыть Марадону от камер операторов.

Известно, что Марадона неоднократно употреблял наркотики. После завершения карьеры легендарный аргентинец не сумел завязать и отказаться от пагубной привычки.

Dice Maradona que ya no se droga más.

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Марадоне стало плохо после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Нигерии. Диего не смог самостоятельно покинуть свое место на трибуне.