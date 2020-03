Роналдиньо пьет спиртное в тюрьме и раздает автографы

Экс-полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо, отбывающий наказание в парагвайской тюрьме, чувствует себя достаточно хорошо в исправительном учреждении.

Экс-футболист раздаёт автографы, общается со своими фанатами из числа заключённых и пьёт спиртное, сообщает Football Bible.

Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.

???????? Ronaldinho being Ronaldinho in Paraguayan prison, signing autographs and drinking alcohol.



Only Ronaldinho. ???? pic.twitter.com/Pv5ZVXaDZI