Роналдиньо пьет спиртное в тюрьме и раздает автографы

Экс-полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо, отбывающий наказание в парагвайской тюрьме, чувствует себя достаточно хорошо в исправительном учреждении.

Экс-футболист раздаёт автографы, общается со своими фанатами из числа заключённых и пьёт спиртное, сообщает Football Bible.

Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.