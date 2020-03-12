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Роналдиньо пьет спиртное в тюрьме и раздает автографы

Южная Америка
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Экс-игрок Барселоны неплохо себя чувствует

Роналдиньо пьет спиртное в тюрьме и раздает автографы
Новина українською

Экс-полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо, отбывающий наказание в парагвайской тюрьме, чувствует себя достаточно хорошо в исправительном учреждении.

Экс-футболист раздаёт автографы, общается со своими фанатами из числа заключённых и пьёт спиртное, сообщает Football Bible.

Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.

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В статье: Роналдиньо
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