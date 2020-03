В знак протеста: футболисты Гремио и Ботафого вышли на поле в защитных масках

В воскресенье игроки бразильского клуба "Гремио" вышли на поле в масках в знак протеста против необходимости сыграть матч с "Сан-Луисом" в рамках первенства. Директор футбольного клуба отметил, что "протест подразумевает поддержку остановки чемпионата – жизнь превыше всего".

Поединок против "Сан-Луиса" состоялся без болельщиков и завершился со счетом 3:2 в пользу команды из Порту-Алегри. Игроки сняли маски перед стартовым свистком. "Ботафого" в своем поединке с "Бангу" также принял участие в акции.

Players from Brazilian club Gremio took to the field wearing masks led by boss Renato Portaluppi on Sunday in protest at having to play a football match as fears over #CoronavirusOutbreak grow in the South American nation. Gremio won 3-2, with the masks not worn during the game. pic.twitter.com/Gv1bMP2vHa