Реал хочет подписать "новую версию Кака" из Сан-Паулу
Сам Кака уже прокомментировал эту новость
As сообщает, что "Реал" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Сан-Паулу" Игору Гомесу.
По информации источника, 21-летний Гомес заинтересовал скаутов мадридского клуба.
Игрока на родине в Бразилии называют "новой версией Кака".
"Сравнение – это не всегда хорошо. Это будет давить на него. Но это правда, что он напоминает мой стиль игры", – прокомментировал это сравнение "оригинальный" Кака.
В прошедшем сезоне бразильского первенства Игор Гомес принял участие в 27 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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Источник:As
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