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Реал хочет подписать "новую версию Кака" из Сан-Паулу

Южная Америка
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Сам Кака уже прокомментировал эту новость

Реал хочет подписать "новую версию Кака" из Сан-Паулу
Новина українською

As сообщает, что "Реал" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Сан-Паулу" Игору Гомесу.

По информации источника, 21-летний Гомес заинтересовал скаутов мадридского клуба.

Игрока на родине в Бразилии называют "новой версией Кака".

"Сравнение – это не всегда хорошо. Это будет давить на него. Но это правда, что он напоминает мой стиль игры", – прокомментировал это сравнение "оригинальный" Кака.

В прошедшем сезоне бразильского первенства Игор Гомес принял участие в 27 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Реал (Мадрид) Сан-Паулу Гомес
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Источник:
As
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