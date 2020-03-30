Наставник Бразилии не считает Неймара незаменимым

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о роли своего капитана - Неймара.

"Неймар умеет делать нашу игру на поле непредсказуемой. Он может предложить такое действие, на которое никто больше бы не решился.

Я говорю о Неймаре, когда он полном порядке, в физическом и моральном планах. Он важный игрок, но не незаменим", - приводит слова Тите Goal.

Напомним, что на последнем кубке Америки бразильцы добились победы без Неймара, который вылетел из-за череды травм.