Наставник Бразилии не считает Неймара незаменимым
В составе "селесао" достаточно талантливых игроков
Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о роли своего капитана - Неймара.
"Неймар умеет делать нашу игру на поле непредсказуемой. Он может предложить такое действие, на которое никто больше бы не решился.
Я говорю о Неймаре, когда он полном порядке, в физическом и моральном планах. Он важный игрок, но не незаменим", - приводит слова Тите Goal.
Напомним, что на последнем кубке Америки бразильцы добились победы без Неймара, который вылетел из-за череды травм.
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30.03.2020 в 20:09
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