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Наставник Бразилии не считает Неймара незаменимым

Южная Америка
(1 голосов)

В составе "селесао" достаточно талантливых игроков

Наставник Бразилии не считает Неймара незаменимым
UA-Футбол
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Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о роли своего капитана - Неймара.

"Неймар умеет делать нашу игру на поле непредсказуемой. Он может предложить такое действие, на которое никто больше бы не решился.

Я говорю о Неймаре, когда он полном порядке, в физическом и моральном планах. Он важный игрок, но не незаменим", - приводит слова Тите Goal.

Напомним, что на последнем кубке Америки бразильцы добились победы без Неймара, который вылетел из-за череды травм.

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В статье: Бразилия Неймар Тите
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Комментарии (1)
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
30.03.2020 в 20:09
не то шо незамінним. Йому на пенсію пора
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