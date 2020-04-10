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Защитник с легендарным ударом. Роберто Карлосу - 47

Южная Америка
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Защитник с легендарным ударом. Роберто Карлосу - 47
UA-Футбол
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Сегодня защитник Роберто Карлос отмечает День рождения. Легендарному бразильцу исполняется 47.

Имя "Робби" практически всю карьеру ассоциировалось с его фантастическим дальним ударом - своей пушкой с левой ноги он вколотил не один десяток голов.

Ну, и как отдельно не вспомнить его невероятный гол в ворота сборной Франции в 1997-м.

Его лучшим периодом в карьере стал "Реал", за который он с 1996 по 2007 провёл более 370 матчей и забил под 50 голов. Кроме "сливочных" бразилец также поиграл на родине за "Униан", "Палмейрас" и "Коринтианс", итальянский "Интер", турецкий "Фенербахче", российский "Анжи" и индийский "Дели Дайнамос". Из самых крупных трофеев на клубном уровне он три раза брал Лигу чемпионов, а вместе со сборной побеждал на ЧМ-2000.

К слову, если вы думаете, что Роберто Карлоса любили только за удар, то это не так. Пресс-служба УЕФА подготовила подборку его защитных действий, которые показывают, что и свои прямые обязанности он выполнял весьма неплохо.

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В статье: Бразилия Роберто Карлос Реал (Мадрид)
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