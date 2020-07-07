Встречайте короля! Сегодня - годовщина дебюта Пеле в сборной Бразилии

63 года назад бразильский футбол сделал большой шаг к славе, хотя тогда об этом никто не говорил. Напротив, итоги матча против извечного врага Аргентины были печальны. Седьмого числа седьмого месяца тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года на "Маракане" бразильцы сыграли с соседями в матч "Копа Рока". На самом деле это были обычные товарищеские матчи двух самых влиятельных стран Южной Америки, но как оно может быть без красивого названия, то есть вывески. Тот поединок "селесао" проиграла 1:2. Выдающимся он стал из-за участия в игре Пеле. На тот момент ему было 16 лет. Будущий Король футбола вышел на замену вместо своего одноклубника по "Сантосу" Эмануэле Дель Веккио и забил гол в ворота легендарного голкипера Амадео "Тарзана" Карразо. Матч станет символом изменений в "Сантосе" и сборной - 22-летний Дель Веккио вынужден будет уйти, чтобы освободить место для Него. Кстати, карьера Эмануэле сложилась хорошо на родине предков - в Италии, где он выступал за "Верону", "Падову", "Наполи", "Милан". Также он немного поиграл за "Бока Джуниорс".

Де-факто "Сантос" продавал большую звезду, своего лучшего бомбардира, признавая, что его преемник имеет еще больше таланта.

Именно 1957-й год стал для Пеле временем признания. Да, Европа увидела его только на мундиале 1958-го, но это уже был просто акт регистрации игрока, как гения.

Дебют и первый гол Пеле пришлись на грустные времена для "селесао". Команда была жестко битой на чемпионате континента, когда уступила Уругваю и Аргентине. Даже квалификацию к чемпионату мира 1958 бразильцы прошли очень трудно, одолеть Перу, у которого была только одна звезда в составе - Альберто Терри, удалось только за счет гениального удара Диди "сухим листом".

Совсем юного форварда сборной принял временный наставник Сильвио Пирилло, которому пришлось руководить командой только четыре матча. Но он как бывший очень успешный форвард (за сборную он забил голов больше, чем провел матчей) имел "чутье" на коллег по амплуа.

Ставка на Пеле на тот момент не выглядела очевидной. Вот уже в 1958-м юноша был игроком сборной беспрекословно, даже на основу претендовал уверенно. Легенды отмечают, что его появление в топ-11 было каким-то удивительным прорывом в Швеции. На самом деле он не попал в основу в первых двух матчах Мундиаля в первую очередь из-за повреждения колена, ведь Висенте Феола, тренер золотого 1958-м, ему доверял больше легенде "Фламенго" Едвалдо Алвесу ("Дида"), чья карьера в сборной не сложилась из-за наличия Пеле.

В 1957-м Пирилло сделал ставку на футболиста, который только первый год проводил во взрослом футболе. Однако статистика Пеле уже тогда поражала, а сама игра поражала еще больше. За год он провел 40 официальных матчей и забил в них 43 гола. Не обращать внимание на него было невозможно, тем более его "Сантос" уже заявлял о высоких амбиции, был чемпионом штата в то время, когда все топ-футболисты страны были собраны в составах грандов из Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

10-го июля 1957-м Пеле на "Пакаэмбу" в Сан-Паулу во второй раз вышел в составе сборной, на этот раз в основе. Это был второй матч "Копа Рока" против Аргентины и на этот раз уже бразильцы победили. Гол будущего Короля футбола стал единственным в основное время, Джалма Сантос еще и не реализовал пенальти. В дополнительное время еще забил Жозе Жоао Альтафини по прозвищу Маццола, еще один форвард, которому пришлось ехать на родину родителей в Италию из-за наличия Пеле. Бразилия тогда взяла локальный трофей и, как выяснится позже, начала невероятный путь к славе.

С маленького шага начинается большая история. Для Бразилии это случилось 63 года назад.