Южная Америка на пути к футбольной реанимации

15-го сентября возобновятся соревнования в Копа Либертадорес. Это побуждает клубы готовиться даже в экстремальных условиях. Как пандемия повлияла на чемпионаты этой части мира и что ожидает первенства в дальнейшем?

Аргентина

Население – 40 117 170

Заболели Covid-19 - 196 543

Умерли в результате заболевания Covid-19 - 3 596

Чемпионат Суперлиги сезона 2019/2020 завершился 9-го марта, то есть четко успел до коронавирусной эпидемии. В дальнейшем должен быть кубок Суперлиги, который бы окончательно определил участников международных турниров, но он так и не стартовал, впоследствии был отменен. Так же отменили вылет клубов из главного дивизиона.

Сейчас разрешение на групповые тренировки перенесли с 10-го августа на 16-е, но и эта дата не окончательная, вполне возможны новые переноски. А вот 10-го позволят тренировки пяти командам, представляющих страну в Либертадорес. "Дефенса и Хустисия" планирует выехать готовиться в Уругвай. Такой вариант могут рассматривать и другие. Также лидеры могут закрыться на базах и готовиться там, не выходя на прямой контакт с внешним миром.

27-го сентября – возможная дата начала чемпионата, хотя так же министерство здравоохранения Аргентины не исключает возможности того, что чемпионат стартует только в 2021-м году.

Бразилия

Население - 210 147 125

Заболели Covid-19 - 2 708 876

Умерли в результате заболевания Covid-19 - 93 616

У Бразилии второй показатель в мире по количеству умерших во время пандемии, однако футбол там давно возобновился. Дело в том, что президент страны Болсонаро относится к коронавирусу со скепсисом. Также свою роль сыграла позиция руководства штатов, они учли тот фактор, что коллапс футбола наносит этой индустрии огромный финансовый удар и это на фоне общих проблем, которые начались еще до Covid 19.

Сейчас во многих штатах заканчиваются внутренние первенства. 8-го августа стартует элитный дивизион, Бразилейрао. За день до этого начнет соревнования серии Б.

Чемпионат, из-за обязательств по международным трансляций пройдет в полном объеме, то есть 20 команд сыграют все против всех в два круга. Финишировать первенство должно 24-го февраля 2021-го года, из-за чего на следующий сезон чемпионата штатов будут проходить в сокращенном виде.

Кубок Бразилии 2020-го продлится более года. Он взял старт 5-го февраля, а завершится 10-го февраля 2021-го года.

Боливия

Население – 11 429 245

Заболели Covid-19 - 78 793

Умерли в результате заболевания Covid-19 - 3 064

В торнео Апертура (один из двух чемпионатов в год) успели сыграть 12 туров из 26. Последние до паузы матчи провели 15 марта.

Прогнозов по возврату футбола нет. Президент местной федерации Сезар Салинас скончался 19-го июля от осложнений, вызванных коронавирусом. Заместитель Маркос Родригес взял на себя исполнение обязанностей руководителя федерации 23-го июля.

25-го был утвержден медицинский протокол, что позволит вернуться к тренировкам, а впоследствии и игр чемпионата Боливии. Скорее всего, попытаются доиграть Апертурой, о Клаусуре речь не идет.

Парагвай

Население – 7 252 672

Заболели Covid-19 - 5 485

Умерли в результате заболевания Covid-19 - 52

Чемпионат удалось возобновить 21-го июля. Команды сыграли пока от 9-ти до 11-ти матчей. Еще не ясна судьба Кубка Парагвая 2020.

Уругвай

Население – 3 518 552

Заболели Covid-19 - 1 278

Умерли в результате заболевания Covid-19 - 35

В чемпионате успели сыграть только три тура Апертуры. 9-го марта провели последние матчи. В этот четверг федерация начала тестирования игроков. Оно рандомно, от каждого клуба возьмут от семи до десяти футболистов для сдачи тестов.

8 августа чемпионат возобновится матчем "Рентистас" - "Ливерпуль". А уже девятого на легендарном "Сентенарио" пройдет старейшее из ожесточенных южноамериканских дерби "Насиональ" - "Пеньяроль".

Вопрос об окончательном формате еще не решен.

Перу

Население – 32 824 358

Заболели Covid-19 - 422 183

Умерли в результате заболевания Covid-19 - 19 408

В начале марта Апертура остановилась на отметке 6 туров.

В минувший вторник Лига Перу установила даты и время возвращения чемпионата. Турнир возобновится 7-го августа матчем "Cantolao" - "Universitario".

Все игры будут проходить в Лиме, ​​на четырех стадионах. Матчи также пройдут на тренировочных базах столицы.

Апертуру хотят провести в один круг, ведь в чемпионате 20 команд. Клаусура тоже в один круг, когда будут играть две группы по 10 команд и победители групп проведут финал. Все соревнования планируют завершить в декабре.

Эквадор

Население – 17 084 358

Заболели Covid-19 - 86 232

Умерли в результате заболевания Covid-19 - 5 736

14-го марта состоялись последние матчи. В чемпионате сыграли 4-5 туров (кто как успел). 15 августа хотят возобновить турнир. Однако Лига дала понять, что дата условна. Для ее активации требуется благоприятная эпидемиологическая ситуация в стране.

Сейчас команды главного дивизиона начали проводить товарищеские матчи согласно действующему медицинскому протоколу.

Колумбия

Население – 50 372 424

Заболели Covid-19 - 306 181

Умерли в результате заболевания Covid-19 - 10 330

Сыграно 7-8 туров. Главный дивизион насчитывает 20 команд.

Команды возобновили тренировки на этой неделе. Намерение Лиги Димайор (два главных дивизиона) заключается в том, чтобы апертуру возобновить в первую неделю сентября.

Министр спорта Колумбии Эрнесто Лусена в интервью газете "El Tiempo" дал положительный прогноз.

Чили

Население – 17 574 003

Заболели Covid-19 - 357 658

Умерли в результате заболевания Covid-19 - 9 533

До середины марта вышло провести 6-8 туров. Это довольно неплохо, учитывая то, что календарь соревнований в Чили пострадал из-за переноса матчей сезона 2019, тогда мешали играть уличные противостояния протестующих и силовиков, связанные с большим правительственным кризисом. В главной лиге 18 команд, играют классический турнир все против всех, дальше плей-офф за ключевые места. Последний может быть отменен.

В этот четверг был избран новый президент федерации Пабло Милада. Он в своей инаугурационной речи выразил оптимизм и заявил, что хочет, чтобы чемпионат Чили возобновился 14-го августа.

Клубы страны возобновили тренировки и прошли тестирование на коронавирус. Проведено 403 испытания в 27-и клубах, выявлено 18 положительных результатов.

Венесуэла

Население – 28 887 118

Заболели Covid-19 - 19 443

Умерли в результате заболевания Covid-19 - 169

Страшное обнищание как следствие многолетнего экономического кризиса, крах цен на нефть в мире – на фоне этого коронавирус точно не самая большая беда страны Темного Вина.

В Первом дивизионе, где выступают 19 команд, сыграно 5-6 туров. Далее клубы разделят на три группы, которые будут играть в трех городах.

Дату возвращения соревнованиям не обнародовали, но прогнозируется, что чемпионат Венесуэлы возьмет ре-старт в последнюю неделю августа.