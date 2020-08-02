Южная Америка на пути к футбольной реанимации
Футбол возвращается в Южную Америку
15-го сентября возобновятся соревнования в Копа Либертадорес. Это побуждает клубы готовиться даже в экстремальных условиях. Как пандемия повлияла на чемпионаты этой части мира и что ожидает первенства в дальнейшем?
Аргентина
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Чемпионат Суперлиги сезона 2019/2020 завершился 9-го марта, то есть четко успел до коронавирусной эпидемии. В дальнейшем должен быть кубок Суперлиги, который бы окончательно определил участников международных турниров, но он так и не стартовал, впоследствии был отменен. Так же отменили вылет клубов из главного дивизиона.
Сейчас разрешение на групповые тренировки перенесли с 10-го августа на 16-е, но и эта дата не окончательная, вполне возможны новые переноски. А вот 10-го позволят тренировки пяти командам, представляющих страну в Либертадорес. "Дефенса и Хустисия" планирует выехать готовиться в Уругвай. Такой вариант могут рассматривать и другие. Также лидеры могут закрыться на базах и готовиться там, не выходя на прямой контакт с внешним миром.
27-го сентября – возможная дата начала чемпионата, хотя так же министерство здравоохранения Аргентины не исключает возможности того, что чемпионат стартует только в 2021-м году.
Бразилия
Население - 210 147 125
Заболели Covid-19 - 2 708 876
Умерли в результате заболевания Covid-19 - 93 616
У Бразилии второй показатель в мире по количеству умерших во время пандемии, однако футбол там давно возобновился. Дело в том, что президент страны Болсонаро относится к коронавирусу со скепсисом. Также свою роль сыграла позиция руководства штатов, они учли тот фактор, что коллапс футбола наносит этой индустрии огромный финансовый удар и это на фоне общих проблем, которые начались еще до Covid 19.
Сейчас во многих штатах заканчиваются внутренние первенства. 8-го августа стартует элитный дивизион, Бразилейрао. За день до этого начнет соревнования серии Б.
Чемпионат, из-за обязательств по международным трансляций пройдет в полном объеме, то есть 20 команд сыграют все против всех в два круга. Финишировать первенство должно 24-го февраля 2021-го года, из-за чего на следующий сезон чемпионата штатов будут проходить в сокращенном виде.
Кубок Бразилии 2020-го продлится более года. Он взял старт 5-го февраля, а завершится 10-го февраля 2021-го года.
Боливия
Население – 11 429 245
Заболели Covid-19 - 78 793
Умерли в результате заболевания Covid-19 - 3 064
В торнео Апертура (один из двух чемпионатов в год) успели сыграть 12 туров из 26. Последние до паузы матчи провели 15 марта.
Прогнозов по возврату футбола нет. Президент местной федерации Сезар Салинас скончался 19-го июля от осложнений, вызванных коронавирусом. Заместитель Маркос Родригес взял на себя исполнение обязанностей руководителя федерации 23-го июля.
25-го был утвержден медицинский протокол, что позволит вернуться к тренировкам, а впоследствии и игр чемпионата Боливии. Скорее всего, попытаются доиграть Апертурой, о Клаусуре речь не идет.
Парагвай
Население – 7 252 672
Заболели Covid-19 - 5 485
Умерли в результате заболевания Covid-19 - 52
Чемпионат удалось возобновить 21-го июля. Команды сыграли пока от 9-ти до 11-ти матчей. Еще не ясна судьба Кубка Парагвая 2020.
Уругвай
Население – 3 518 552
Заболели Covid-19 - 1 278
Умерли в результате заболевания Covid-19 - 35
В чемпионате успели сыграть только три тура Апертуры. 9-го марта провели последние матчи. В этот четверг федерация начала тестирования игроков. Оно рандомно, от каждого клуба возьмут от семи до десяти футболистов для сдачи тестов.
8 августа чемпионат возобновится матчем "Рентистас" - "Ливерпуль". А уже девятого на легендарном "Сентенарио" пройдет старейшее из ожесточенных южноамериканских дерби "Насиональ" - "Пеньяроль".
Вопрос об окончательном формате еще не решен.
Перу
Население – 32 824 358
Заболели Covid-19 - 422 183
Умерли в результате заболевания Covid-19 - 19 408
В начале марта Апертура остановилась на отметке 6 туров.
В минувший вторник Лига Перу установила даты и время возвращения чемпионата. Турнир возобновится 7-го августа матчем "Cantolao" - "Universitario".
Все игры будут проходить в Лиме, на четырех стадионах. Матчи также пройдут на тренировочных базах столицы.
Апертуру хотят провести в один круг, ведь в чемпионате 20 команд. Клаусура тоже в один круг, когда будут играть две группы по 10 команд и победители групп проведут финал. Все соревнования планируют завершить в декабре.
Эквадор
Население – 17 084 358
Заболели Covid-19 - 86 232
Умерли в результате заболевания Covid-19 - 5 736
14-го марта состоялись последние матчи. В чемпионате сыграли 4-5 туров (кто как успел). 15 августа хотят возобновить турнир. Однако Лига дала понять, что дата условна. Для ее активации требуется благоприятная эпидемиологическая ситуация в стране.
Сейчас команды главного дивизиона начали проводить товарищеские матчи согласно действующему медицинскому протоколу.
Колумбия
Население – 50 372 424
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Умерли в результате заболевания Covid-19 - 10 330
Сыграно 7-8 туров. Главный дивизион насчитывает 20 команд.
Команды возобновили тренировки на этой неделе. Намерение Лиги Димайор (два главных дивизиона) заключается в том, чтобы апертуру возобновить в первую неделю сентября.
Министр спорта Колумбии Эрнесто Лусена в интервью газете "El Tiempo" дал положительный прогноз.
Чили
Население – 17 574 003
Заболели Covid-19 - 357 658
Умерли в результате заболевания Covid-19 - 9 533
До середины марта вышло провести 6-8 туров. Это довольно неплохо, учитывая то, что календарь соревнований в Чили пострадал из-за переноса матчей сезона 2019, тогда мешали играть уличные противостояния протестующих и силовиков, связанные с большим правительственным кризисом. В главной лиге 18 команд, играют классический турнир все против всех, дальше плей-офф за ключевые места. Последний может быть отменен.
В этот четверг был избран новый президент федерации Пабло Милада. Он в своей инаугурационной речи выразил оптимизм и заявил, что хочет, чтобы чемпионат Чили возобновился 14-го августа.
Клубы страны возобновили тренировки и прошли тестирование на коронавирус. Проведено 403 испытания в 27-и клубах, выявлено 18 положительных результатов.
Венесуэла
Население – 28 887 118
Заболели Covid-19 - 19 443
Умерли в результате заболевания Covid-19 - 169
Страшное обнищание как следствие многолетнего экономического кризиса, крах цен на нефть в мире – на фоне этого коронавирус точно не самая большая беда страны Темного Вина.
В Первом дивизионе, где выступают 19 команд, сыграно 5-6 туров. Далее клубы разделят на три группы, которые будут играть в трех городах.
Дату возвращения соревнованиям не обнародовали, но прогнозируется, что чемпионат Венесуэлы возьмет ре-старт в последнюю неделю августа.