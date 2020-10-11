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Блудный сын: Робиньо в третий раз вернулся в Сантос

Южная Америка
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Легендарный нападающий решил доигрывать дома

Блудный сын: Робиньо в третий раз вернулся в Сантос
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Знаменитый фланговый форвард Робиньо подписался в "Сантосе" как свободный агент. Контракт рассчитан до конца сезона.

36-летний ветеран последние полтора года провел в турецком "Башакшехире", где не имел постоянного места в старте и забил лишь 4 гола в 43 матчах во всех турнирах.

"Сантос" - родной клуб для Робиньо. Он выступал за "Рыб" в 2002-05 годах, после чего перебрался в Европу, а уже в возрасте форвард дважды - в 2010 и 2014 годах - возвращался в "Сантос" на правах аренды.

Лучшие годы Робиньо прошли в "Реале", "Ман Сити" и "Милане", но отсутствие дисциплины не позволило ему в полной мере реализовать потенциал. Тем не менее, в сборную Бразилии форвард вызывался полтора десятилетия и наиграл за нее 100 матчей, забив 28 голов.

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В статье: Робиньо Истанбул ББ (Стамбул) Сантос
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