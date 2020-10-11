Блудный сын: Робиньо в третий раз вернулся в Сантос
Легендарный нападающий решил доигрывать дома
Знаменитый фланговый форвард Робиньо подписался в "Сантосе" как свободный агент. Контракт рассчитан до конца сезона.
36-летний ветеран последние полтора года провел в турецком "Башакшехире", где не имел постоянного места в старте и забил лишь 4 гола в 43 матчах во всех турнирах.
"Сантос" - родной клуб для Робиньо. Он выступал за "Рыб" в 2002-05 годах, после чего перебрался в Европу, а уже в возрасте форвард дважды - в 2010 и 2014 годах - возвращался в "Сантос" на правах аренды.
Лучшие годы Робиньо прошли в "Реале", "Ман Сити" и "Милане", но отсутствие дисциплины не позволило ему в полной мере реализовать потенциал. Тем не менее, в сборную Бразилии форвард вызывался полтора десятилетия и наиграл за нее 100 матчей, забив 28 голов.
Pedala!— Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 11, 2020
253 jogos
111 gols
???? 2002/04, 2010 e 2014/15
Brasileirão 2002
Brasileirão 2004
Paulistão 2010
Copa do Brasil 2010
Paulistão 2015
#TheLastPedal pic.twitter.com/sIiPzrDhED
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