Еще один экс-тренер сборной Аргентины скончался от сердечного приступа
Вслед за Марадоной
Знаменитый тренер Алехандро Сабелья не смог оправиться после сердечного приступа и скончался сегодня в Буэнос-Айресе. Ему было 66 лет, пишет Marca.
Специалист известен у нас, прежде всего, по работе со сборной Аргентины, которую он выводил в финал чемпионата мира-2014, где "Альбиселесте" уступили Германии - 0:1.
До этого Сабелья был чрезвычайно успешен в "Эстудиантесе", с которым выигрывал аргентинскую Клаусуру-2010, Копа Либертадорес-2009 и был близок к победе над грозной "Барселоной" Пепа Гвардиолы на клубном чемпионате мира - 1:2.
Примечательно, что проблемы с сердцем у Сабельи начались во время ЧМ-2014, из-за чего с тех пор он больше никого не тренировал. Две недели назад, вскоре после известия о смерти Диего Марадоны, тренер пережил сердечный приступ и с тех пор не покидал больницу.
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