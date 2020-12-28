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Колоссальная сумма: юрист рассказал, сколько тратил Марадона

Южная Америка
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Явно не экономил

Колоссальная сумма: юрист рассказал, сколько тратил Марадона
Новина українською

Диего Марадона скончался больше месяца назад, но споры за его наследство только начинаются. Речь идет примерно о 50 млн евро.

Одним из претендентов на эти деньги является давний юрист и друг Эль Диего Матиас Морла, которому для деления наследства понадобился уже свой собственный юрист.

В телепередаче Los Angeles de la Mañana адвокат Морлы Маурицио Д’Алессандро отверг все обвинения, касающиеся использования Марадоны его клиентом.

"Марадона тратил деньги, как сумасшедший. Его месячные расходы в среднем составляли 60 тысяч долларов. Морла пытался урезонить его, говорил, что так он окажется на мели, но помогало не всегда. Он жил не по средствам? Я бы не сказал. Но на эти 60 тысяч другой человек прожил бы 250 лет".

Отметим, что несмотря на расточительность Диего состояние все еще значительное - там и недвижимость в Аргентине, Мексике и Дубае; семь элитных авто, в том числе Rolls Royce Ghost за 300 тысяч долларов; вклады в банках и, что немаловажно, права на использование изображения в компьютерных играх и прочей продукции, 50% которых, как оказалось, принадлежит Морле.

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В статье: Диего Марадона Матиас Морла
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Источник:
Corriere dello Sport

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