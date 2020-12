Экс-наставник Реала Солари возглавил клуб из чемпионата Мексики

Аргентинец Сантьяго Солари теперь уже не безработный. Он возглавил мексиканский клуб "Америка", сообщает пресс-служба коллектива.

Первый свой матч с новой командой он проведет уже девятого января. Детали контракта с "Америкой" пока что не называются.

????| Official Statement



Santiago Solari is Club América's new manager.#FlyWithUs???? pic.twitter.com/AgkjXghL7N