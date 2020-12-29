Экс-наставник Реала Солари возглавил клуб из чемпионата Мексики

Аргентинец Сантьяго Солари теперь уже не безработный. Он возглавил мексиканский клуб "Америка", сообщает пресс-служба коллектива.

Первый свой матч с новой командой он проведет уже девятого января. Детали контракта с "Америкой" пока что не называются.

????| Official Statement



Santiago Solari is Club América's new manager.#FlyWithUs???? pic.twitter.com/AgkjXghL7N — Club América EN (@ClubAmerica_EN) December 29, 2020

Напомним, что последним клубом Солари был мадридский "Реал", с которым он проработал четыре месяца. С марта 2019-го не работал с другими командами.

Солари также имеет опыт работы с молодежной командой "сливочных".