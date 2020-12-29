Экс-наставник Реала Солари возглавил клуб из чемпионата Мексики
Давненько не появлялся на радарах
Аргентинец Сантьяго Солари теперь уже не безработный. Он возглавил мексиканский клуб "Америка", сообщает пресс-служба коллектива.
Первый свой матч с новой командой он проведет уже девятого января. Детали контракта с "Америкой" пока что не называются.
????| Official Statement— Club América EN (@ClubAmerica_EN) December 29, 2020
Santiago Solari is Club América's new manager.#FlyWithUs???? pic.twitter.com/AgkjXghL7N
Напомним, что последним клубом Солари был мадридский "Реал", с которым он проработал четыре месяца. С марта 2019-го не работал с другими командами.
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Солари также имеет опыт работы с молодежной командой "сливочных".
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