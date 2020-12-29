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Экс-наставник Реала Солари возглавил клуб из чемпионата Мексики

Южная Америка
(1 голосов)

Давненько не появлялся на радарах

Экс-наставник Реала Солари возглавил клуб из чемпионата Мексики
UA-Футбол
Новина українською

Аргентинец Сантьяго Солари теперь уже не безработный. Он возглавил мексиканский клуб "Америка", сообщает пресс-служба коллектива.

Первый свой матч с новой командой он проведет уже девятого января. Детали контракта с "Америкой" пока что не называются.

Напомним, что последним клубом Солари был мадридский "Реал", с которым он проработал четыре месяца. С марта 2019-го не работал с другими командами.

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Солари также имеет опыт работы с молодежной командой "сливочных".

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В статье: Сантьяго Солари Америка (Мехико)
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