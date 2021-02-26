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Фантастика в последнем туре. Фламенго 8-й раз выиграл чемпионат Бразилии

Южная Америка
(1 голосов)

Филипе Луис, Диего и Габигол защитили титул

Фантастика в последнем туре. Фламенго 8-й раз выиграл чемпионат Бразилии

twitter.com/Flamengo

Новина українською

"Фламенго" во второй раз подряд выиграл бразильскую Серию А. Правда, на сей раз победа получилась намного более эмоциональной.

В последнем туре "Фла" в гостях проиграли "Сан-Паулу" (1:2), но их конкурент "Интернасьонал" не воспользовался осечкой и не обыграл "Коринтианс" (0:0). В финальной версии турнирной таблицы клубы разделило всего одно очко.

Для "Фламенго" это восьмое чемпионство в истории клуба. За команду выступают известные ветераны Диего, Диего Алвес, Филипе Луис, а также звезда бразильского чемпионата Габриэл Барбоза (Габигол). Тренирует красно-черных легендарный вратарь-бомбардир Рожерио Сени.

Отметим, что по итогам сезона в Бразилии элиту покинули "Васку да Гама" и "Ботафого".

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В статье: Диего Рожерио Сени Филипе Луис Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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