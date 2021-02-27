Барселона из Эквадора, Бока из Гибралтара, Ливерпуль из Уругвая. Двойники больших клубов

В мире существует не один десяток клубов, чьи названия скопированы у чрезвычайно успешных футбольных проектов. Рассмотрим самых интересных представителей этого необычного списка двойников.

"Барселона" (Гуаякиль, Эквадор)

Год основания: 1925

Титулы: 28

Команда была основана каталонской общиной, проживающей в портовом районе города Гуаякиль. Название клуб получил не в честь футбольной команды "Барселона", как это принято думать, а в честь города Барселона, сделав основными цветами каталонские колоры – желтый с золотым отливом и красный. Герб клуба практически идентичен лого "Барсы".

"Барселона", известная под прозвищем "Идолы", является рекордсменом страны по чемпионским титулам, кроме того, это первый клуб Эквадора, доходивший до финала Кубка Либертадорес.

С "Эмелеком", своим злейшим врагом, "Барселона" сталкивается в самом мощном противостоянии эквадорского футбола – Класико дель Астильеро.

один раз встречались и с испанской "Барселоной". Это произошло в 1988-ом году, на турнире, посвященном открытию стадиона "Монументаль Исидро Ромеро Карбо". Что интересно, эквадорцы переиграли "старшего брата" со счетом 2:1.

"Бока Хуниорс" (Гибралтар)

Год основания: 2012

Титулы: -

"Бока" появилась на свет в 2012-ом году благодаря группе друзей, вернувшихся из Англии, где они получали высшее образование. Клуб получил такое название из-за того, что один из его основателей Лоуренс Подеста является поклонником аргентинской "Боки Хуниорс". Кроме того, Подеста указал на тот факт, что первый гол в истории "Боки Хуниорс" из Буэнос-Айреса забил уроженец Гибралтара Рафаэль Пратт, которого в Аргентине называли "Рафита".

Команда выступает в тех же цветах, что и оригинальная "Бока", кроме того, имеет максимально похожую эмблему.

"Боку" нельзя назвать лидером национального футбола, но, как говорится, все еще впереди: организации всего лишь девять лет.

"Ливерпуль" (Монтевидео, Уругвай)

Год основания: 1915

Титулы: 5

Уругвайский "Ливерпуль" появился на свет более 100 лет назад.

Команда была основана студентами колледжа в крошечном столичном районе Бельведере, и, что характерно, – не англичанами. Уругвайская молодежь в ту пору много слышала и читала о силе английских команд, а главные клубы с Туманного Альбиона периодически приезжали в Монтевидео, дабы преподать уроки футбола местным любителям (и конечно же заработать).

Легенда гласит, что Хосе Фрейре, один из отцов-основателей уругвайского клуба, ткнул пальцем в карту Англии, остановившись на черном кружке с надписью "Ливерпуль". Он вспомнил, как на лекциях преподаватели рассказывали, что это важный город-порт. Так, собственно, и был сделан выбор.

Цветами нового клуба стали синий и черный – в честь клубов "Титан" (форма синего цвета) и "Дефенса" (форма черного цвета), с честью представлявших район Бельведере.

есть ли связь с английским "Ливерпулем"? Есть, но чисто символическая: например, в сезоне 2005/06 клуб из Монтевидео использовал красную гостевую форму, наряжаясь так в честь более титулованного тезки.

"Реал" (Потоси, Боливия)

Год основания: 1988

Титулы: 1

1988-ом году бизнесмен Самюэль Бланко, сделавший состояние в сфере горнодобывающей промышленности, приобрел акции футбольного клуба "Бамин". Первым делом Бланко, являющийся большим поклонником мадридского "Реала", переименовал команду, причем изменил даже эмблему – так, чтобы она максимально соответствовала бренду бланкос.

В 2002-ом году боливийский "Реал", уже имевший хорошее финансирование, дебютировал в Кубке Либертадорес, став настоящей сенсацией турнира: например, "Реалисты" обыграли аргентинский "Сан-Лоренсо де Альмагро" 1:0, а уругвайский "Пеньяроль" вообще был втоптан в газон (6:1). Однако секрет этих побед крылся не в какой-то особенной силе "Реала" (в конце концов, он занял в группе только последнее место), а в стадионе "Виктор Агустин Угарте".

Дело в том, что домашняя арена боливийского клуба расположена на высоте 4.090 метров над уровнем моря – это один из самых высокогорных стадионов мира, и у не имеющих опыт игры на высоте соперников сразу же начинается кислородное голодание.

В южноамериканском футболе вообще проблема "высоких" боливийских стадионов – одна из самых обсуждаемых, так как считается, что благодаря данному аспекту привычные к нагрузкам в горах боливийская сборная и клубы получают преимущество перед своими противниками.

"Эвертон" (Винья-дель-Мар, Чили)

Год основания: 1909

Титулы: 5

Один из самых успешных чилийских футбольных клубов, базирующихся не в столице страны, городе Сантьяго. Команда была создана в начале прошлого века, в Винья-дель-Мар, в районе Вальпараисо, и названа так в честь, собственно, английского "Эвертона", как раз тогда гастролировавшего по Чили.

Первоначально в Чили ничего, видимо, не знали о Мерсисайдском дерби, поэтому команда носила то красные, то бордовые футболки. В двадцатых годах совет директоров остановился на синем и золотом цветах в полоску. Форму было поручено найти аргентинскому футболисту и одновременно торговцу спортивными товарами Хосе Луису Боффи. Боффи уехал за заказом в Буэнос-Айрес, где принял стратегически важное решение: не заказывать пошив формы, а просто купить команде футболки указанных цветов, которые уже есть на рынке.

Таким образом, в 1925-ом году в Винья-дель-Мар из Буэнос-Айреса прибыл контейнер с формой… "Бока Хуниорс".

Футболки настолько понравились руководству клуба, что команда немедленно экипировалась в синий и золотой. Чья это на самом деле форма – выяснилось чуть позже, но уже ничего не стали менять.

В 2010-ом году чилийский "Эвертон" впервые встретился в товарищеском матче со своим английским аналогом.

Тот самый матч 2010-го года

Клубы поддерживают дружеские отношения.

…и другие:

"Аякс" (Кейптаун, ЮАР, в 2020-ом году изменил название на "Кейптаун Сперс")

"Барселона" (Санто-Доминго, Доминиканская Республика)

"Бенфика" (Луанда, Ангола)

"Бока Хуниорс Кали" (Кали, Колумбия)

"Берекум Челси" (Берекум, Гана)

"Реал Санта-Крус" (Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия)

"Янг Феллоуз Ювентус" (Цюрих, Швейцария)