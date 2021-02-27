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Барселона из Эквадора, Бока из Гибралтара, Ливерпуль из Уругвая. Двойники больших клубов

Южная Америка
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Барселона из Эквадора, Бока из Гибралтара, Ливерпуль из Уругвая. Двойники больших клубов

Алекс Маннанов Автор UA-Футбол
Новина українською

В мире существует не один десяток клубов, чьи названия скопированы у чрезвычайно успешных футбольных проектов. Рассмотрим самых интересных представителей этого необычного списка двойников.

"Барселона" (Гуаякиль, Эквадор)
Год основания: 1925
Титулы: 28

Команда была основана каталонской общиной, проживающей в портовом районе города Гуаякиль. Название клуб получил не в честь футбольной команды "Барселона", как это принято думать, а в честь города Барселона, сделав основными цветами каталонские колоры – желтый с золотым отливом и красный. Герб клуба практически идентичен лого "Барсы".

"Барселона", известная под прозвищем "Идолы", является рекордсменом страны по чемпионским титулам, кроме того, это первый клуб Эквадора, доходивший до финала Кубка Либертадорес.

Барселона из Эквадора, Бока из Гибралтара, Ливерпуль из Уругвая. Двойники больших клубов - изображение 1

С "Эмелеком", своим злейшим врагом, "Барселона" сталкивается в самом мощном противостоянии эквадорского футбола – Класико дель Астильеро.

один раз встречались и с испанской "Барселоной". Это произошло в 1988-ом году, на турнире, посвященном открытию стадиона "Монументаль Исидро Ромеро Карбо". Что интересно, эквадорцы переиграли "старшего брата" со счетом 2:1.

"Бока Хуниорс" (Гибралтар)
Год основания: 2012
Титулы: -

"Бока" появилась на свет в 2012-ом году благодаря группе друзей, вернувшихся из Англии, где они получали высшее образование. Клуб получил такое название из-за того, что один из его основателей Лоуренс Подеста является поклонником аргентинской "Боки Хуниорс". Кроме того, Подеста указал на тот факт, что первый гол в истории "Боки Хуниорс" из Буэнос-Айреса забил уроженец Гибралтара Рафаэль Пратт, которого в Аргентине называли "Рафита".

Команда выступает в тех же цветах, что и оригинальная "Бока", кроме того, имеет максимально похожую эмблему.

Бока Гибралтар

"Боку" нельзя назвать лидером национального футбола, но, как говорится, все еще впереди: организации всего лишь девять лет.

"Ливерпуль" (Монтевидео, Уругвай)
Год основания: 1915
Титулы: 5

Уругвайский "Ливерпуль" появился на свет более 100 лет назад.

Команда была основана студентами колледжа в крошечном столичном районе Бельведере, и, что характерно, – не англичанами. Уругвайская молодежь в ту пору много слышала и читала о силе английских команд, а главные клубы с Туманного Альбиона периодически приезжали в Монтевидео, дабы преподать уроки футбола местным любителям (и конечно же заработать).

Легенда гласит, что Хосе Фрейре, один из отцов-основателей уругвайского клуба, ткнул пальцем в карту Англии, остановившись на черном кружке с надписью "Ливерпуль". Он вспомнил, как на лекциях преподаватели рассказывали, что это важный город-порт. Так, собственно, и был сделан выбор.

Цветами нового клуба стали синий и черный – в честь клубов "Титан" (форма синего цвета) и "Дефенса" (форма черного цвета), с честью представлявших район Бельведере.

Барселона из Эквадора, Бока из Гибралтара, Ливерпуль из Уругвая. Двойники больших клубов - изображение 3

есть ли связь с английским "Ливерпулем"? Есть, но чисто символическая: например, в сезоне 2005/06 клуб из Монтевидео использовал красную гостевую форму, наряжаясь так в честь более титулованного тезки.

"Реал" (Потоси, Боливия)
Год основания: 1988
Титулы: 1

1988-ом году бизнесмен Самюэль Бланко, сделавший состояние в сфере горнодобывающей промышленности, приобрел акции футбольного клуба "Бамин". Первым делом Бланко, являющийся большим поклонником мадридского "Реала", переименовал команду, причем изменил даже эмблему – так, чтобы она максимально соответствовала бренду бланкос.

В 2002-ом году боливийский "Реал", уже имевший хорошее финансирование, дебютировал в Кубке Либертадорес, став настоящей сенсацией турнира: например, "Реалисты" обыграли аргентинский "Сан-Лоренсо де Альмагро" 1:0, а уругвайский "Пеньяроль" вообще был втоптан в газон (6:1). Однако секрет этих побед крылся не в какой-то особенной силе "Реала" (в конце концов, он занял в группе только последнее место), а в стадионе "Виктор Агустин Угарте".

Барселона из Эквадора, Бока из Гибралтара, Ливерпуль из Уругвая. Двойники больших клубов - изображение 4

Дело в том, что домашняя арена боливийского клуба расположена на высоте 4.090 метров над уровнем моря – это один из самых высокогорных стадионов мира, и у не имеющих опыт игры на высоте соперников сразу же начинается кислородное голодание.

В южноамериканском футболе вообще проблема "высоких" боливийских стадионов – одна из самых обсуждаемых, так как считается, что благодаря данному аспекту привычные к нагрузкам в горах боливийская сборная и клубы получают преимущество перед своими противниками.

"Эвертон" (Винья-дель-Мар, Чили)
Год основания: 1909
Титулы: 5

Один из самых успешных чилийских футбольных клубов, базирующихся не в столице страны, городе Сантьяго. Команда была создана в начале прошлого века, в Винья-дель-Мар, в районе Вальпараисо, и названа так в честь, собственно, английского "Эвертона", как раз тогда гастролировавшего по Чили.

Первоначально в Чили ничего, видимо, не знали о Мерсисайдском дерби, поэтому команда носила то красные, то бордовые футболки. В двадцатых годах совет директоров остановился на синем и золотом цветах в полоску. Форму было поручено найти аргентинскому футболисту и одновременно торговцу спортивными товарами Хосе Луису Боффи. Боффи уехал за заказом в Буэнос-Айрес, где принял стратегически важное решение: не заказывать пошив формы, а просто купить команде футболки указанных цветов, которые уже есть на рынке.

Таким образом, в 1925-ом году в Винья-дель-Мар из Буэнос-Айреса прибыл контейнер с формой… "Бока Хуниорс".

Футболки настолько понравились руководству клуба, что команда немедленно экипировалась в синий и золотой. Чья это на самом деле форма – выяснилось чуть позже, но уже ничего не стали менять.

В 2010-ом году чилийский "Эвертон" впервые встретился в товарищеском матче со своим английским аналогом.

Барселона из Эквадора, Бока из Гибралтара, Ливерпуль из Уругвая. Двойники больших клубов - изображение 5

Тот самый матч 2010-го года

Клубы поддерживают дружеские отношения.

…и другие:

"Аякс" (Кейптаун, ЮАР, в 2020-ом году изменил название на "Кейптаун Сперс")

"Барселона" (Санто-Доминго, Доминиканская Республика)

"Бенфика" (Луанда, Ангола)

"Бока Хуниорс Кали" (Кали, Колумбия)

"Берекум Челси" (Берекум, Гана)

"Реал Санта-Крус" (Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия)

"Янг Феллоуз Ювентус" (Цюрих, Швейцария)

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В статье: Барселона (Эквадор)
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