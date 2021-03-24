Джефферсон Фарфан вернулся в свой родной клуб

Пресс-служба перуанского футбольного клуба "Альянса Лима" объявила о трансфере форварда Джефферсона Фарфана. Контракт между 36-летним игроком и "жеребятами" будет действовать до 31 декабря 2022 года.

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Отметим, что Фарфан вернулся в "Альянсу Лиму" спустя 17 лет. В 2004 году Джефферсон перешел из стана "бело-синих" в голландский "ПСВ". Также ранее он защищал цвета "Шальке 04", "Аль-Джазиры" и "Локомотива". Фарфан выступал за сборную Перу с 2003-го по 2019 год.

"Альянса Лима" – футбольный клуб из столицы Перу Лимы, основан 15 февраля 1901 года, команда выступает в Первом дивизионе перуанского первенства. Чемпионат страны выигрывала 21 раз, уступая по этому показателю только другому столичному клубу, "Университарио".