Джефферсон Фарфан вернулся в свой родной клуб
Когда-то он зажигал в Эйндховене и Гельзенкирхене
Club Alianza Lima
Пресс-служба перуанского футбольного клуба "Альянса Лима" объявила о трансфере форварда Джефферсона Фарфана. Контракт между 36-летним игроком и "жеребятами" будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Отметим, что Фарфан вернулся в "Альянсу Лиму" спустя 17 лет. В 2004 году Джефферсон перешел из стана "бело-синих" в голландский "ПСВ". Также ранее он защищал цвета "Шальке 04", "Аль-Джазиры" и "Локомотива". Фарфан выступал за сборную Перу с 2003-го по 2019 год.
Pasaron 17 años y ....— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 23, 2021
¡ #VOLV1Ó ! ????????⚪️????
Gracias a @doradobet, @ConservasArica, AOC, @AndinaColor, DFSK. pic.twitter.com/frEnxwBfI2
"Альянса Лима" – футбольный клуб из столицы Перу Лимы, основан 15 февраля 1901 года, команда выступает в Первом дивизионе перуанского первенства. Чемпионат страны выигрывала 21 раз, уступая по этому показателю только другому столичному клубу, "Университарио".
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