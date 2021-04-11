Два английских гранда интересуются бразильским талантом
Отступные игрока - 40 млн Евро
Getty Images
Полузащитник "Флуминенсе" Матеус Мартинелли может продолжить карьеру в АПЛ. К 19-летнему бразильцу присматриваются скауты "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".
Контракт Матеуса с бразильским клубом рассчитан до конца 2024 года, а отступные составляют 40 млн евро.
В 17 матчах за "Флуминенсе" хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Несмотря на высокие отступные, Transfermarkt оценивает игрока всего в 800 тыс. долларов.
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Источник:Globo Esporte
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