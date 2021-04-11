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Два английских гранда интересуются бразильским талантом

Южная Америка
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Отступные игрока - 40 млн Евро

Два английских гранда интересуются бразильским талантом

Getty Images

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Полузащитник "Флуминенсе" Матеус Мартинелли может продолжить карьеру в АПЛ. К 19-летнему бразильцу присматриваются скауты "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".

Контракт Матеуса с бразильским клубом рассчитан до конца 2024 года, а отступные составляют 40 млн евро.

В 17 матчах за "Флуминенсе" хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Несмотря на высокие отступные, Transfermarkt оценивает игрока всего в 800 тыс. долларов.

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В статье: Арсенал Манчестер Юнайтед Флуминенсе
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Источник:
Globo Esporte

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