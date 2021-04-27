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Экс-игрок Шахтера возглавил клуб бразильской Серии D

Южная Америка
(1 голосов)

Последним клубом специалиста был "Фигейренсе"

Экс-игрок Шахтера возглавил клуб бразильской Серии D

Фото: futbik.com

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера", "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Элано Блумер стал главным тренером клуба "Ферровиария". Об этом сообщает официальный твиттер бразильского клуба.

Элано завершил карьеру игрока в начале 2017 года, после чего начал работать тренером. Последним клубом специалиста был "Фигейренсе", ряды которого он покинул в ноябре 2020 года.

"Ферровиария" является командой бразильской Серии D. В минувшем сезоне этот коллектив вышел в плей-офф соревнования, где остановился на первой же стадии – 1/16 финала.

Напомним, что за "Шахтер" Элано играл с 2004 по 2007 год. В составе "горняков" бразилец во всех турнирах провел 68 матчей, забил 21 гол и сделал 9 результативных передач.

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В статье: Элано Ферровиария
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Источник:
Ferroviária

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