Экс-игрок Шахтера возглавил клуб бразильской Серии D

Бывший полузащитник "Шахтера", "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Элано Блумер стал главным тренером клуба "Ферровиария". Об этом сообщает официальный твиттер бразильского клуба.

Elano é o novo técnico da Ferroviária



Visando o restante da temporada de 2021, a Ferroviária fechou a contratação do técnico Elano. Ele chega para comandar a equipe afeana no restante do Paulistão e na Série D do Campeonato Brasileiro. pic.twitter.com/gOEL4RL3bv — Ferroviária (@afeoficial) April 26, 2021

Элано завершил карьеру игрока в начале 2017 года, после чего начал работать тренером. Последним клубом специалиста был "Фигейренсе", ряды которого он покинул в ноябре 2020 года.

"Ферровиария" является командой бразильской Серии D. В минувшем сезоне этот коллектив вышел в плей-офф соревнования, где остановился на первой же стадии – 1/16 финала.

Напомним, что за "Шахтер" Элано играл с 2004 по 2007 год. В составе "горняков" бразилец во всех турнирах провел 68 матчей, забил 21 гол и сделал 9 результативных передач.