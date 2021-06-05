Гол и ассист Неймара помогли Бразилии дожать Эквадор
Селесао лидируют в отборе к ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Buda Mendes
Бразилия на своем поле не заметила сопротивления Эквадора. Селесао доминировали все 90 минут, создали не менее 6-7 верных голевых шансов, но у них хромала реализация. В первом тайме Габигол даже забил гол, но арбитр отменил его из-за офсайда.
В итоге определение победителя пришлось перенести на вторую половину, когда за дело взялся Неймар. Лидер "ПСЖ" сперва вывел на ударную позицию Ришарлисона, который прошил вратаря ударом в ближний угол, а затем реализовал пенальти, пусть и со второй попытки.
Благодаря победе Бразилия укрепила лидерство в отборе к ЧМ-2022 - у нее максимальные 15 очков после 5 туров. На втором месте идет Аргентина с 11 баллами. Эквадор же занимает третью строчку с 9 очками.
Бразилия - Эквадор - 2:0
Голы: Ришарлисон, 65, Неймар, 90+4 (с пенальти)
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