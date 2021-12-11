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И в 35 может. Халк стал сразу лучшим и бомбардиром, и нападающим, и игроком чемпионата Бразилии

Южная Америка
Обновлено
(1 голосов)

И это все в придачу к чемпионству

И в 35 может. Халк стал сразу лучшим и бомбардиром, и нападающим, и игроком чемпионата Бразилии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико Минейро" недавно впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии. У каждой команды должен быть свой герой, так что в составе "петушков" это был бывший нападающий "Порту", "Зенита" и "Шанхай Порт" Халк.

35-летний исполнитель стал сразу лучшим и игроком, и бомбардиром и нападающим бразильской Серии А. Всего в его активе 19 голов и 7 ассистов в 35 матчах первенства.

“Стать чемпионом, стать лучшим нападающим, стать лучшим бомбардиром, стать лучшим игроком чемпионата. Мне не хватает слов, чтобы поблагодарить тебя, Боже! Спасибо клубу и всем моим товарищам по команде, всем членам моей семьи, а особенно моей жене, которая сыграла ключевую роль во всем этом!” – написал футболист на своей странице в Instagram.

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Напомним, что это второй сезон для Халка в родной Бразилии. В феврале 2021 года он перебрался в "Атлетико Минейро" на правах свободного агента, покинув китайский "Шанхай Порт".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего нападающего в 2,5 млн. евро.

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В статье: Халк Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.12.2021 в 10:52
Матрёшник
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0
0
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Serega1111 (Киев)
11.12.2021 в 10:55
Че так? Развел ваш зинит на бабки?
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.12.2021 в 11:44
Ваш
0
0


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