И в 35 может. Халк стал сразу лучшим и бомбардиром, и нападающим, и игроком чемпионата Бразилии

"Атлетико Минейро" недавно впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии. У каждой команды должен быть свой герой, так что в составе "петушков" это был бывший нападающий "Порту", "Зенита" и "Шанхай Порт" Халк.

35-летний исполнитель стал сразу лучшим и игроком, и бомбардиром и нападающим бразильской Серии А. Всего в его активе 19 голов и 7 ассистов в 35 матчах первенства.

“Стать чемпионом, стать лучшим нападающим, стать лучшим бомбардиром, стать лучшим игроком чемпионата. Мне не хватает слов, чтобы поблагодарить тебя, Боже! Спасибо клубу и всем моим товарищам по команде, всем членам моей семьи, а особенно моей жене, которая сыграла ключевую роль во всем этом!” – написал футболист на своей странице в Instagram.

Напомним, что это второй сезон для Халка в родной Бразилии. В феврале 2021 года он перебрался в "Атлетико Минейро" на правах свободного агента, покинув китайский "Шанхай Порт".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего нападающего в 2,5 млн. евро.