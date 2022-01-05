Фонсека отказался возглавить бразильский клуб
Специалист хочет дождаться варианта из Европы
фото - ФК "Рома" / автор - невідомий
Бывший тренер "Шахтера" и "Ромы" Паулу Фонсека продолжает получать предложения о работе, сообщает UOLesporte.
По данным источника, руководство бразильского "Атлетико Минейро" предложило португальскому специалисту возглавить команду. Однако Фонсека отказался, поскольку он намерен попробовать свои силы в европейских топ-клубах.
Напомним, Паулу Фонсека находится без работы после ухода из "Ромы" по завершению прошлого сезона. Отметим, что в начале декабря 2021 года "Атлетико Минейро" во второй раз в своей истории стал чемпионом Бразилии по футболу.
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Источник:UOLesporte
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