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Фонсека отказался возглавить бразильский клуб

Южная Америка
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Специалист хочет дождаться варианта из Европы

Фонсека отказался возглавить бразильский клуб

фото - ФК "Рома" / автор - невідомий

Новина українською

Бывший тренер "Шахтера" и "Ромы" Паулу Фонсека продолжает получать предложения о работе, сообщает UOLesporte.

По данным источника, руководство бразильского "Атлетико Минейро" предложило португальскому специалисту возглавить команду. Однако Фонсека отказался, поскольку он намерен попробовать свои силы в европейских топ-клубах.

Напомним, Паулу Фонсека находится без работы после ухода из "Ромы" по завершению прошлого сезона. Отметим, что в начале декабря 2021 года "Атлетико Минейро" во второй раз в своей истории стал чемпионом Бразилии по футболу.

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В статье: Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Паулу Фонсека
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Источник:
UOLesporte

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