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В Бразилии к матчам будут допускать только полностью вакцинированных футболистов

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В Бразилии к матчам будут допускать только полностью вакцинированных футболистов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила о необходимости полной вакцинации всех футболистов, играющих под эгидой организации, сообщает Globo Esporte. Подтверждение вакцинации потребуется для каждого спортсмена, который будет заявлен на матч.

Сообщается, что при отсутствии необходимого документа медицинский портал CBF будет автоматически блокировать непривитого игрока.

"Большая часть госпитализаций сейчас приходится на непривитых. Омикрон-штамм очень заразный, спортсмены вынуждены играть без масок.

Все, что мы можем сделать – это потребовать от них привиться, чтобы избежать тяжелых случаев болезни", – сказал глава медицинской комиссии CBF.

CBF занимается организацией всех четырех уровней национального чемпионата Бразилии, сборной страны и женским чемпионатом.

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В статье: коронавирус
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Источник:
ge.globo.com

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