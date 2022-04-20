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Дочери боятся ходить в школу. Экс-игрок Шахтера и Челси получает угрозы от болельщиков

Южная Америка
(1 голосов)

Это может заставить его сменить команду

Дочери боятся ходить в школу. Экс-игрок Шахтера и Челси получает угрозы от болельщиков

Фото: Sport Club Corinthians Paulista

UA-Футбол
Новина українською

Бразилец Виллиан может в скором времени покинуть "Коринтианс". И дело не в игре футболиста.

По данным бразильских СМИ, в адрес вингера и его семьи стали приходить угрозы от болельщиков после поражения "Олвейс Реди". Игрок перестал ездить на тренировки на своем автомобиле, а из дому выходит только с охранником.

Угрозы отражаются и на семьи игрока - его дочки, к примеру, боятся ходить в школу. Если ситуация не изменится, Виллиан будет готов покинуть "Коринтианс" уже в ближайшее время.

В "Коринтианс" 33-летний вингер перешел летом 2021-го, совершив в 16-ти играх три результативных действия (1+2). В своей карьере также успел поиграть за "Шахтер", "Челси" и "Арсенал".

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В статье: Виллиан Коринтианс (Сан-Паулу)
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