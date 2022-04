Дочери боятся ходить в школу. Экс-игрок Шахтера и Челси получает угрозы от болельщиков

Бразилец Виллиан может в скором времени покинуть "Коринтианс". И дело не в игре футболиста.

По данным бразильских СМИ, в адрес вингера и его семьи стали приходить угрозы от болельщиков после поражения "Олвейс Реди". Игрок перестал ездить на тренировки на своем автомобиле, а из дому выходит только с охранником.

As filhas de Willian estão com medo de ir para a escola, após as ameaças recebidas na internet.



O jogador não vai mais aos treinos no CT com seu carro particular, e desde então, faz o trajeto acompanhado de um segurança particular.



????️ [@ortega_espn] pic.twitter.com/NrDGPo3kH1