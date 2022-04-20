Дочери боятся ходить в школу. Экс-игрок Шахтера и Челси получает угрозы от болельщиков
Это может заставить его сменить команду
Фото: Sport Club Corinthians Paulista
Бразилец Виллиан может в скором времени покинуть "Коринтианс". И дело не в игре футболиста.
По данным бразильских СМИ, в адрес вингера и его семьи стали приходить угрозы от болельщиков после поражения "Олвейс Реди". Игрок перестал ездить на тренировки на своем автомобиле, а из дому выходит только с охранником.
As filhas de Willian estão com medo de ir para a escola, após as ameaças recebidas na internet.— Time do Povo 1910 (@povotime1910) April 19, 2022
O jogador não vai mais aos treinos no CT com seu carro particular, e desde então, faz o trajeto acompanhado de um segurança particular.
????️ [@ortega_espn] pic.twitter.com/NrDGPo3kH1
Угрозы отражаются и на семьи игрока - его дочки, к примеру, боятся ходить в школу. Если ситуация не изменится, Виллиан будет готов покинуть "Коринтианс" уже в ближайшее время.
В "Коринтианс" 33-летний вингер перешел летом 2021-го, совершив в 16-ти играх три результативных действия (1+2). В своей карьере также успел поиграть за "Шахтер", "Челси" и "Арсенал".
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