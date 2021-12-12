Когда спел петух. Итоги чемпионата Бразилии

Бразилейрао 2021 оказался чрезвычайно интересным, и уровень конкуренции в нем заметно вырос по сравнению с предыдущими сезонами. Парадоксально, но это произошло на фоне того, что в течение половины первенства единоличный лидер "Атлетико Минейро" держал комфортный отрыв от конкурентов, а где-то за десять туров до финиша в его победе трудно было сомневаться.

Поэтому подведение итогов следует начать именно с него. С самого старта чемпионата существовали три главных претендента на чемпионство: "Фламенго", "Палмейрас" и "Атлетико Минейро". Они имели серьезное преимущество в качестве состава, бюджета и последовательности работы в последний год над всеми остальными. Теоретически к этой компании мог бы присоединиться еще "Коринтианс", однако второй по популярности клуб страны около половины нынешнего года имел довольно нестабильную финансовую ситуацию.

Так часто бывает в Бразилии – сильный, популярный клуб на определенный (вполне возможно, непродолжительный) период имеет проблемы с деньгами. Это может быть обусловлено проблемами в директорате, сменой руководства, необходимостью срочно оплачивать кредитные соглашения. Но как только главные вопросы решены, все налаживается и появляются новые финансовые возможности, стабилизируется атмосфера в клубе. Жертвой таких процессов стал "Коринтианс". Когда же проблемы прошли, утвердился на новом месте тренер Силвиньо, пришли известные и искусные игроки, такие как Роджер Гедес и экс-горняк Виллиан, все сразу наладилось и только немного "Тимао" не хватило для попадания в топ-четверку. А вот будущий чемпион был невероятно последовательным. Сильный состав у него формировался еще при работе нынешнего тренера "Марселя" Хорхе Сампаоли. Этот же сезон команда начала под руководством Куки, наставника, который в 2013-м году приводил "Гало Доидо" (прозвище минейрос, означающий "бешеный петух") к победе в Копа Либертадорес. Он же в розыгрыше Либертадорес 2020 довел довольно скромный ныне по составу "Сантос" до финала этого же турнира.

Кука – человек очень опытный, спокойный и набожный. Его футбол всегда считали прагматичным, но в этом году он продемонстрировал достаточно гибкости, чтобы возразить против статуса "автобусника". Интересно, что из его победной команды в 2013-м году до нынешнего триумфа остался один только 36-летний защитник Ревер. В целом руководство "Атлетико Минейро" провело гигантскую трансферную работу – у команды на каждую позицию было действительно по два очень сильных игрока. Среди них и Че Че, знакомый нам по выступлениям за киевское "Динамо". Его будущие чемпионы купили у "Сан Пауло" и очень ценят. Пожалуй, потому, что в отличие от киевлян знают, как использовать. Че Че начинал как незаменимый основной, однако в конце сезона чаще начинал в резерве, чем в основе. Правда, к нему претензий не было – слишком мощно выглядел его конкурент Жаир. У "Гало Доидо" много футболистов с европейским опытом: Мариано ("Бордо", "Севилья", "Галатасарай"), Додо ("Рома", "Интер", "Сампдория"), Гильерме Арана ("Севилья", "Аталанта "), Хуниор Алонсо ("Лилль", "Сельта"), Че Че ("Динамо"), Эдуардо Варгас ("Наполи", "Валенсия", "Квинс Парк Рейнджерс", "Хоффенхайм"), а позже подъехал тот же Диего Коста ("Пеньяфел", "Спортинг" Брага, "Сельта", "Альбасете", "Вальядолид", "Атлетико", "Челси"). Последний умело мог подменить Халка, или сыграть с ним в паре, создавая убийственный по физической силе, опыту и мастерству дуэт.

Ну а Халк – это безусловно лучший игрок Бразилейрао 2021. Я не уверен, что он времен выступлений в "Порто" был лучше нынешней версии. Даже склоняюсь к тому, что именно нынешний Халк (бразильцы его зовут Улк) – это его пиковый вариант, опыт 35-летний нападающий использует максимально. Он лидер, лучший бомбардир чемпионата и Кубка Бразилии (последний он еще может выиграть, впереди финал против "Атлетико Паранаенсе"). Не зря в этом возрасте он вернулся в национальную сборную. Также особо стоит отметить двух аргентинцев, атакующих хавбеков Начо Фернандеса и Матиаса Зарачо. Первый уже пересек отметку в 30 лет, однако он человек, являвшийся лидером в "Ривер Плейте" Марсело Гальярдо, уже являющийся признаком высокого качества. Второй же в 23 года стремительно прогрессирует и является ярким исполнителем.

Символично, что из восьми наиболее посещаемых матчей чемпионата шесть были на родном стадионе "Гало" "Минейрао", каждый раз более 50 тысяч торседорессов. Интересно, что еще две игры с таким показателем состоялись на Кастелао, но хозяевами были разные команды, соседи-враги Форталеза и Сеара.

Если в чемпионате "Атлетико Минейро" был идеальным, то у Либертадореса ему откровенно не повезло – с четырех таймов полуфинала против "Палмейраса" он имел ощутимое преимущество в трех, но 0:0 и 1:1 за счет выездного гола соперника остановил "бешеного петуха ". Итак, победа в этом турнире будет задачей уже на 2023 год.

Чрезвычайно мощным был состав и у "Фламенго", в итоге ставшего вторым. Диего Алвес, Филипе Луис, Давид Луис, Исла, Жерсон (оставил команду посреди сезона), Эвертон Рибейро, Диего Рибас, Родриго Кайо, Джорджиан Де Арраскаета, Мишаэл, Витиньо, Бруно Энрике, Габигол. Проблемой для "Фла" была позиция тренера. Рожерио Сени оказался не готов к тотальному давлению со стороны торсиды и руководителей. В прошлом чемпионате он принял команду за три месяца до финиша и сделал ее чемпионом, а вот на более длинной дистанции растерялся. Его заменил культовый наставник Ренато Гаушо и попытался все исправить – ему удалось очень много. Некоторое время по потерянным очкам его "Фламенго" уступал "Атлетико Минейро" минимально, но много пропущенных игр – это не столько шанс догнать, сколько страшная физическая нагрузка в условиях и без того жесткого календаря. Так что чемпионство оказалось недостижимым, игра же была налажена и сомнений во второй позиции не возникало. Однако Ренато покинул "Фламенго" за два тура до завершения соревнований. Причиной послужило поражение в финале Либертадорес. Терпеть уверенного в себе и эпатажного тренера руководство не захотело и искало основания для расставания. Ситуация, где сошлись две слишком большие силы и большие эго – самый популярный клуб Бразилии, позиционирующий себя непревзойденным и самый успешный в новейшие времена тренер страны, считающий свое мнение единственным верным во всех ситуациях.

Третьим стал "Палмейрас" и руководители некоторое время были не в восторге от этого. У "Вердао" мощный бюджет, свой экстра-современный стадион, прекрасный состав. Но все сомнения перечеркнула победа в Копа Либертадорес. Таким образом, португальский наставник Абель Феррейра выиграл два главных клубных трофея Южной Америки за менее полутора лет пребывания в "Палмейрасе". Кстати, слухи о его возможном появлении у руля киевского "Динамо", а потом об отказе от такого предложения выглядят просто смешно. Он имеет большие амбиции и после двух побед в Либертадорес и точно является объектом охоты клубов из европейской топ-5. Действительно, он может покинуть "Палмейрас", но отнюдь не из-за предложений клубов уровня "Динамо", ведь бюджет его нынешнего клуба достигает примерно 100 миллионов долларов. Проблемой же является нежелание жены с детьми переезжать в Бразилию, но новая президент Палмейраса Лейла обещает этот вопрос уладить.

Самым большим чудом Бразилейрао 2021 стоит назвать "Форталезу". Аргентинский тренер Хуан Пабло Войвода сумел привести ее на финиш четвертой – фантастический прорыв без особых ресурсов. Имена лидеров команды четко это подчеркивают: Беневенуто, Яго Пикачу, Матеус Криспим, Робсон – все они локальные звездочки, даже не звезды.

В других обстоятельствах на месте "Форталезы" должен был быть "Ред Булл Брагантино". Это очень последовательный и основательный проект, который ставит своей целью победу в чемпионате в ближайшие четыре года. У него нет бюджета уровня "Фламенго", "Палмейраса" или "Атлетико Минейро", но финансирование хорошее и, главное, очень стабильное. Клуб очень успешно собирает интересных молодых игроков. "Красные Бычки" сделали ставку на победу в Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы) и потратили на это немало сил, однако проиграли в финале "Атлетико Паранаэнсе". "Баргантино" берет свое за счет классного менеджмента и доверия тренеру – Маурисио Барбьери чуть ли не единственный наставник в Бразилейрао, которому каждый день не пытаются рассказать, как нужно выполнять его работу.

Отдельной историей чемпионата является вылет из элиты "Грэмио". Клуб с современным стадионом и довольно хорошим составом (в прошлом сезоне финал Кубка Бразилии и полуфинал Либертадорес) начал рушиться с самого старта. В течение 2021 года его тренировали такие статусные наставники, как Ренато Гаушо, Луис Фелипе Сколари, Тьяго Нуньес и Вагнер Манчини – ничего не помогло. Провал шел за провалом, поэтому причины бед находятся больше в кабинетах, чем на поле. Не помог и бывший игрок "Шахтера", "Баварии", "Ювентуса" Дуглас Коста. Его возвращение должно было спасти "трехцветных мушкетеров", но команда уже летела в бездну и ни Месси, ни Левандовски ее бы не остановили. Неудачи, ссоры и плохие предчувствия накопились в огромных количествах. Отмечу, что в 2021-м у "Грэмио" был бюджет более 40 миллионов долларов, в Серии Б он сократится до 20-25, хотя и этого должно хватить для легкого возвращения. Тем не менее, только в теории.

Если лучшим игроком Бразилейрао 2021, без сомнений, стал Халк, то с определением открытия чемпионата труднее. Мичаэл со второго дивизиона перешел во "Фламенго" и завершающую часть первенства под руководством Ренато Гаушо провел непревзойденно. Если бы играл весь чемпионат, то потеснил бы Халка. Юри Альберто хорошо забивал в "Интере" при поддержке Тайсона. Однако, по моему вкусу, лучше себя проявил Андре, 20-летний опорник из "Флиминенсе". Именно его позиция и возраст впечатляют, когда смотришь за игрой этого парня. Для него это второй сезон в главной команде и во взрослом футболе.

Лучшим же вратарем первенства следует назвать Майлсона из "Спорт" Ресифи. Акцентирую внимание именно на его позиции из-за того, что "Спорт" заранее вылетел из Серии А. Почти двухметровый брутальный на вид голкипер все равно смог себя проявить лучше, напоминая пример Диего Алвеса в "Алмерии" своего времени.

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