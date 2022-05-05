  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Экс-футболист Шахтера покинул клуб бразильской Серии С
В тренде

Экс-футболист Шахтера покинул клуб бразильской Серии С

Южная Америка
(1 голосов)

38-летний ветеран остался без команды

Экс-футболист Шахтера покинул клуб бразильской Серии С

Фото: Esporte Clube Vitória

UA-Футбол
Новина українською

38-летний Жадсон остался без клуб. Информацию об этом передают целый ряд бразильских СМИ.

Экс-полузащитник "Шахтера" расторг контракт с "Виторией" по обоюдному согласию сторон. Бразилец пропустил последний матч, заявив, что это было связанно с семейными проблемами.

Состав клуба бразильской Серии С Жадсон пополнил в январе 2022-го года. Успел провести девять матчей и забить два гола. Перед этим он провел год в составе "Атлетико Паранаэнсе".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жадсон Витория
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде