Экс-футболист Шахтера покинул клуб бразильской Серии С
38-летний ветеран остался без команды
Фото: Esporte Clube Vitória
38-летний Жадсон остался без клуб. Информацию об этом передают целый ряд бразильских СМИ.
Экс-полузащитник "Шахтера" расторг контракт с "Виторией" по обоюдному согласию сторон. Бразилец пропустил последний матч, заявив, что это было связанно с семейными проблемами.
Acordo. Após impasse, diretoria chega a acerto e Jadson deixa o @ECVitoria de maneira 'amigável'https://t.co/I5uoXvnZjH— NE45 (@NE45Minutos) May 5, 2022
Состав клуба бразильской Серии С Жадсон пополнил в январе 2022-го года. Успел провести девять матчей и забить два гола. Перед этим он провел год в составе "Атлетико Паранаэнсе".
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