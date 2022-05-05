Экс-футболист Шахтера покинул клуб бразильской Серии С

38-летний Жадсон остался без клуб. Информацию об этом передают целый ряд бразильских СМИ.

Экс-полузащитник "Шахтера" расторг контракт с "Виторией" по обоюдному согласию сторон. Бразилец пропустил последний матч, заявив, что это было связанно с семейными проблемами.

Acordo. Após impasse, diretoria chega a acerto e Jadson deixa o @ECVitoria de maneira 'amigável'https://t.co/I5uoXvnZjH — NE45 (@NE45Minutos) May 5, 2022

Состав клуба бразильской Серии С Жадсон пополнил в январе 2022-го года. Успел провести девять матчей и забить два гола. Перед этим он провел год в составе "Атлетико Паранаэнсе".