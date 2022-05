Защитник Шахтера, арендованный Реалом, вызван в молодежную сборную Бразилии

В июне свои матчи проведут не только взрослые сборные, но и молодежные. Бразилия U-20 сыграет три матча на международном турнире против Эквадора, Парагвая и Уругвая.

Был объявлен список игроков бразильской молодежки, который будет задействован в матче. Там нашлось место для Винисиуса Тобиаса, контракт которого принадлежит "Шахтеру".

???????? Vinicius Tobias has been called up by Brazil-U20 NT. pic.twitter.com/7GRo21kxS1