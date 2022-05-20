Защитник Шахтера, арендованный Реалом, вызван в молодежную сборную Бразилии
Мог бы сиять за "горняков"
Фото: instagram.com/vinicius_04ofc
В июне свои матчи проведут не только взрослые сборные, но и молодежные. Бразилия U-20 сыграет три матча на международном турнире против Эквадора, Парагвая и Уругвая.
Был объявлен список игроков бразильской молодежки, который будет задействован в матче. Там нашлось место для Винисиуса Тобиаса, контракт которого принадлежит "Шахтеру".
???????? Vinicius Tobias has been called up by Brazil-U20 NT. pic.twitter.com/7GRo21kxS1— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 20, 2022
Зимой фулбек присоединился к команде де Дзерби, проведя полные сборы. Из-за войны он не дебютировал за "Шахтер", а был арендован "Реалом" на полтора года. Была информация, что "сливочные" выкупят его контракт.
Пока же Тобиас играет за молодежную команду мадридцев. В составе "Кастильи" он успел отыграть три матча.
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