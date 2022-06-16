  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Тевес может стать главным тренером сразу после окончания игровой карьеры
В тренде

Тевес может стать главным тренером сразу после окончания игровой карьеры

Южная Америка
(1 голосов)

Речь идет о чемпионате Аргентины

Тевес может стать главным тренером сразу после окончания игровой карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Guilherme Calvo-Pool

Новина українською

Аргентинское издание Ole сообщает, что известный экс-форвард Карлос Тевес может возглавить клуб национального чемпионата.

38-летний "Карлито" закончил игровую карьеру в начале июня - последним клубом нападающего стал "Бока Хуниорс". А со следующего сезона Карлос уже может приступить к тренерской деятельности.

Источник сообщает, что первым рабочим местом Тевеса в качестве коуча может стать клуб чемпионата Аргентины "Росарио Сентраль". Карлос уже провел переговоры с вице-президентом клуба Рикардо Карлони.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Тевес Росарио Сентраль (Росарио)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ole

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде