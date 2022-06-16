Тевес может стать главным тренером сразу после окончания игровой карьеры

Аргентинское издание Ole сообщает, что известный экс-форвард Карлос Тевес может возглавить клуб национального чемпионата.

38-летний "Карлито" закончил игровую карьеру в начале июня - последним клубом нападающего стал "Бока Хуниорс". А со следующего сезона Карлос уже может приступить к тренерской деятельности.

Источник сообщает, что первым рабочим местом Тевеса в качестве коуча может стать клуб чемпионата Аргентины "Росарио Сентраль". Карлос уже провел переговоры с вице-президентом клуба Рикардо Карлони.