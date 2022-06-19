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Роберто Карлос: Пришло время Бразилии снова выиграть Чемпионат мира

Южная Америка
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Эксперт верит в свою родную команду

Роберто Карлос: Пришло время Бразилии снова выиграть Чемпионат мира

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-защитник сборной Бразилии и "Реала" Роберто Карлос оценил шансы южноамериканской команды на выигрыш ЧМ-2022 в Катаре:

"Самое важное, что у нас есть отличная команда. Пора снова выиграть чемпионат мира, потому что последняя победа была еще в 2002 году. Я настроен очень оптимистично. Победить на Мундиале – задача не из самых простых. В последнее время бразильская сборная проводила классные матчи, но не всегда была достаточно сильна.

Копа Америка также важный турнир, но этот ЧМ должен быть особенным. Это момент, когда команда действительно хорошая. Тем более, европейская пресса считает Бразилию фаворитом. Это уже о чем-то говорит.

Даже Луис Энрике об этом вспоминал. Наши шансы подтвердит каждый тренер других команд. Если футболисты хорошо подготовятся, то Бразилия выиграет снова", – сказал Карлос.

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В статье: Бразилия Роберто Карлос ЧМ-2022
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