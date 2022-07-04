Президент Сантоса заявил, что двери клуба всегда открыты для Неймара
Он постарается вернуться бразильца в команду
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Президент "Сантоса" Андрес Руэда рассказал о вероятности возвращения Неймара в бразильский клуб.
"Я часто общаюсь с отцом Неймара, мы обмениваемся идеями. Это часть повседневной жизни. Благодаря этой возможности и ситуации Неймара в "ПСЖ" двери "Сантоса" всегда будут открыты. Мы позволим себе помечтать.
Когда Неймар уходил, он сказал, что вернётся. Мы разговаривали с ним и знаем, что это сложно осуществить. Но моя обязанность — хотя бы попытаться это сделать", - сказал Руэда в интервью изданию Gazeta Esportiva.
Напомним, Неймар выступает за "ПСЖ" с 2017 года. В прошлом сезоне бразилец провел за "парижан" 28 матчей, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.
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