Президент Сантоса заявил, что двери клуба всегда открыты для Неймара

Президент "Сантоса" Андрес Руэда рассказал о вероятности возвращения Неймара в бразильский клуб.

"Я часто общаюсь с отцом Неймара, мы обмениваемся идеями. Это часть повседневной жизни. Благодаря этой возможности и ситуации Неймара в "ПСЖ" двери "Сантоса" всегда будут открыты. Мы позволим себе помечтать.

Когда Неймар уходил, он сказал, что вернётся. Мы разговаривали с ним и знаем, что это сложно осуществить. Но моя обязанность — хотя бы попытаться это сделать", - сказал Руэда в интервью изданию Gazeta Esportiva.