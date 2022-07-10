Фред повесил бутсы на гвоздь в 38 лет
Экс-бомбардир "Лиона" провел прощальный матч
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andre Borges
Некогда знаменитый бомбардир Фред сыграл свой последний матч и объявил о завершении карьеры.
Прощальным для 38-летнего игрока стал поединок 16-го тура бразильской Серии А, в котором его "Флуминенсе" одолел "Сеару" 2:1. Ветеран появился на поле на 78-й минуте, а после финального свистка сделал круг почета по беговой дорожке "Мараканы" на велосипеде.
Фред выступал в Европе только за "Лион" в 2005-09 годах, где забил 42 гола в 124 матчах, трижды выиграв Лигу 1.
Obrigado, Ídolo. ???????? #FredEtern9 #VaiTePegar pic.twitter.com/MYslc63d3T— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 10, 2022
В Бразилии нападающий представлял "Атлетико Минейро", "Крузейро" и "Флуминенсе", наколотив 134 гола в местной Серии А. Еще эффективнее Фред играл за национальную сборную - 18 мячей в 39 встречах.
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