Фред повесил бутсы на гвоздь в 38 лет

Некогда знаменитый бомбардир Фред сыграл свой последний матч и объявил о завершении карьеры.

Прощальным для 38-летнего игрока стал поединок 16-го тура бразильской Серии А, в котором его "Флуминенсе" одолел "Сеару" 2:1. Ветеран появился на поле на 78-й минуте, а после финального свистка сделал круг почета по беговой дорожке "Мараканы" на велосипеде.

Фред выступал в Европе только за "Лион" в 2005-09 годах, где забил 42 гола в 124 матчах, трижды выиграв Лигу 1.

В Бразилии нападающий представлял "Атлетико Минейро", "Крузейро" и "Флуминенсе", наколотив 134 гола в местной Серии А. Еще эффективнее Фред играл за национальную сборную - 18 мячей в 39 встречах.