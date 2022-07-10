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Фред повесил бутсы на гвоздь в 38 лет

Южная Америка
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Экс-бомбардир "Лиона" провел прощальный матч

Фред повесил бутсы на гвоздь в 38 лет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andre Borges

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Некогда знаменитый бомбардир Фред сыграл свой последний матч и объявил о завершении карьеры.

Прощальным для 38-летнего игрока стал поединок 16-го тура бразильской Серии А, в котором его "Флуминенсе" одолел "Сеару" 2:1. Ветеран появился на поле на 78-й минуте, а после финального свистка сделал круг почета по беговой дорожке "Мараканы" на велосипеде.

Фред выступал в Европе только за "Лион" в 2005-09 годах, где забил 42 гола в 124 матчах, трижды выиграв Лигу 1.

В Бразилии нападающий представлял "Атлетико Минейро", "Крузейро" и "Флуминенсе", наколотив 134 гола в местной Серии А. Еще эффективнее Фред играл за национальную сборную - 18 мячей в 39 встречах.

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В статье: Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Фред (1983)
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