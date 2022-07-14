Артуро Видаль официально перебрался в бразильский клуб

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль продолжит карьеру в Бразилии. 35-летний футболист официально стал игроком "Фламенго". В новой команде чилиец будет выступать под 32-м номером.

Детали сделки не разглашаются, но, по данным СМИ, соглашение будет рассчитан на два года. Видаль был представлен сегодня фанатам перед матчем Кубка Бразилии против "Атлетико Минейро" (2:0).

Напомним, предыдущим клубом Видаля был миланский "Интер", с которым он договорился о досрочном расторжении контракта. В прошлом сезоне он отыграл 40 матчей за "нерадзурри" во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 4 результативные передачи.