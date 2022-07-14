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Артуро Видаль официально перебрался в бразильский клуб

Южная Америка
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Звездный чилиец уже был представлен болельщикам

Артуро Видаль официально перебрался в бразильский клуб

Фото: flamengo.com.br

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Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль продолжит карьеру в Бразилии. 35-летний футболист официально стал игроком "Фламенго". В новой команде чилиец будет выступать под 32-м номером.

Детали сделки не разглашаются, но, по данным СМИ, соглашение будет рассчитан на два года. Видаль был представлен сегодня фанатам перед матчем Кубка Бразилии против "Атлетико Минейро" (2:0).

Напомним, предыдущим клубом Видаля был миланский "Интер", с которым он договорился о досрочном расторжении контракта. В прошлом сезоне он отыграл 40 матчей за "нерадзурри" во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 4 результативные передачи.

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В статье: Артуро Видаль Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
flamengo.com

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