Мизерная сумма. Интернасьонал хочет выкупить бразильского защитника Шахтера
Пока он играет в аренде
Фото: ФК Шахтер
Существует вероятность, что бразилец "Шахтера" Витао не вернется.
По данным портала Portal do Colorado, руководство "Интернасьонала" довольно игрой арендованного защитника и готово его выкупить. Сумма сделки может составить два миллиона евро.
O #Internacional está interessado na contratação definitiva do zagueiro Vitão. O atleta de 22 anos pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e está emprestado ao Colorado até junho de 2023, mas a intenção da direção é realizar a compra dele.— Portal do Colorado - Internacional (@_portalcolorado) August 2, 2022
????️:https://t.co/s30AQ9Faty pic.twitter.com/DYiVOG0aFE
Ранее сообщалось, что "Шахтер" требует, чтобы Витао
Контракт Витао и "Шахтера" действует до лета 2024-го. За "горняков" бразилец отыграл 36 игр и отдал одну голевую передачу.
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