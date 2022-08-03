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Мизерная сумма. Интернасьонал хочет выкупить бразильского защитника Шахтера

Южная Америка
(1 голосов)

Пока он играет в аренде

Мизерная сумма. Интернасьонал хочет выкупить бразильского защитника Шахтера

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Существует вероятность, что бразилец "Шахтера" Витао не вернется.

По данным портала Portal do Colorado, руководство "Интернасьонала" довольно игрой арендованного защитника и готово его выкупить. Сумма сделки может составить два миллиона евро.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" требует, чтобы Витао вернулся к "горнякам". Такое развитие событий не пугает "Интернасьонал" и он готовы начать переговоры о полноценном переходе.

Контракт Витао и "Шахтера" действует до лета 2024-го. За "горняков" бразилец отыграл 36 игр и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал Витао
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