Мизерная сумма. Интернасьонал хочет выкупить бразильского защитника Шахтера

Существует вероятность, что бразилец "Шахтера" Витао не вернется.

По данным портала Portal do Colorado, руководство "Интернасьонала" довольно игрой арендованного защитника и готово его выкупить. Сумма сделки может составить два миллиона евро.

O #Internacional está interessado na contratação definitiva do zagueiro Vitão. O atleta de 22 anos pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e está emprestado ao Colorado até junho de 2023, mas a intenção da direção é realizar a compra dele.



????️:https://t.co/s30AQ9Faty pic.twitter.com/DYiVOG0aFE — Portal do Colorado - Internacional (@_portalcolorado) August 2, 2022

Ранее сообщалось, что "Шахтер" требует, чтобы Витао вернулся к "горнякам" . Такое развитие событий не пугает "Интернасьонал" и он готовы начать переговоры о полноценном переходе.

Контракт Витао и "Шахтера" действует до лета 2024-го. За "горняков" бразилец отыграл 36 игр и отдал одну голевую передачу.