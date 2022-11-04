Тевес подал в отставку с поста главного тренера аргентинского клуба
Он недоволен тем, что его имя фигурирует в политике
Фото: RosarioCentral
Карлос Тевес покинул пост главного тренера "Росарио Сентраль". Об этом сообщает клубная пресс-служба.
38-летний специалист возглавил аргентинский клуб лишь в июне этого года. Под его руководством команда набрала 28 очков 24 матчах: 6 побед, 10 ничьих и 8 поражений. Команду временно будет возглавлять Герман Риварола.
"Хочу объявить, что ухожу в отставку. Я не собираюсь продолжать работать тренером в "Росарио Сентрале". Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я не пришел заниматься политикой и когда мое имя фигурирует в политике, мне это не нравится. Не хочу быть замешанным, поэтому я ухожу, - цитирует Тевеса ESPN.
"Росарио Сентраль" готовится к президентским выборам 18 декабря. Тевес недоволен тем, что кандидаты используют его имя в своих кампаниях.
???????? Carlos Tevez ha dejado de ser el entrenador de #RosarioCentral— Rosario Central (@RosarioCentral) November 3, 2022
Le agradecemos a él y a su cuerpo técnico por el profesionalismo y el trabajo ejercido en estos meses al frente del plantel profesional. Germán Rivarola se hará cargo del equipo de manera interina pic.twitter.com/7ywKePwgX2
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