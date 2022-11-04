Тевес подал в отставку с поста главного тренера аргентинского клуба

Карлос Тевес покинул пост главного тренера "Росарио Сентраль". Об этом сообщает клубная пресс-служба.

38-летний специалист возглавил аргентинский клуб лишь в июне этого года. Под его руководством команда набрала 28 очков 24 матчах: 6 побед, 10 ничьих и 8 поражений. Команду временно будет возглавлять Герман Риварола.

"Хочу объявить, что ухожу в отставку. Я не собираюсь продолжать работать тренером в "Росарио Сентрале". Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я не пришел заниматься политикой и когда мое имя фигурирует в политике, мне это не нравится. Не хочу быть замешанным, поэтому я ухожу, - цитирует Тевеса ESPN.

"Росарио Сентраль" готовится к президентским выборам 18 декабря. Тевес недоволен тем, что кандидаты используют его имя в своих кампаниях.