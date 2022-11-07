Из серии – и такое бывает. Судья показал десять красных в финале Трофея чемпионов Аргентины
Как это?
Liga Profesional de Fútbol
К массовым удалениям в финале Трофея чемпионов Аргентины привел ряд стычек между футболистами "Бока Хуниорс" и "Расинга". Финал Трофея чемпионов Профессиональной лиги Аргентины по футболу в 2022 году завершился сенсационным результатом (победа "Расинга" 2:1) и с невероятным количеством удалений (10).
Во время матча между футболистами неоднократно возникали конфликты и стычки. Судья реагировал как желтыми, так и красными карточками.
В дополнительное время после победного гола "Расинга" на 118-й минуте представитель Фемиды был вынужден тушить пожар – арбитру пришлось продемонстрировать 7 удалений, приплюсовав их к 3 красным карточкам, прописанным ранее.
¡Avellaneda de fiesta! @RacingClub venció 2 a 1 a @BocaJrsOficial con goles de Matías Rojas y Carlos Alcaraz. Norberto Briasco abrió el marcador para los Xeneizes. pic.twitter.com/urtCe2Rpg4— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 6, 2022
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