Лионель Скалони останется у руля сборной Аргентины
Его контракт истекает в конце этого года
Фото: twitter.com/Argentina
Президент ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заверил, что 44-летний наставник Лионель Скалони останется у руля национальной команды.
"Скалони – тренер сборной Аргентины. Мы оба держим свое слово. Мы устно договорились. Он ездил в Испанию по семейным делам. Когда он вернется в Аргентину, мы с ним поговорим", — приводит слова Тапиа TyC Sports
Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки (2021) и Финалиссиму (2022), а также стала победителем чемпионата мира-2022 в Катаре. Действующий контракт специалиста истекает в конце этого года.
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