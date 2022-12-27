Лионель Скалони останется у руля сборной Аргентины

Президент ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заверил, что 44-летний наставник Лионель Скалони останется у руля национальной команды.

"Скалони – тренер сборной Аргентины. Мы оба держим свое слово. Мы устно договорились. Он ездил в Испанию по семейным делам. Когда он вернется в Аргентину, мы с ним поговорим", — приводит слова Тапиа TyC Sports

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки (2021) и Финалиссиму (2022), а также стала победителем чемпионата мира-2022 в Катаре. Действующий контракт специалиста истекает в конце этого года.