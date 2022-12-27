  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Лионель Скалони останется у руля сборной Аргентины
В тренде

Лионель Скалони останется у руля сборной Аргентины

Южная Америка
(1 голосов)

Его контракт истекает в конце этого года

Лионель Скалони останется у руля сборной Аргентины

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Президент ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа заверил, что 44-летний наставник Лионель Скалони останется у руля национальной команды.

"Скалони – тренер сборной Аргентины. Мы оба держим свое слово. Мы устно договорились. Он ездил в Испанию по семейным делам. Когда он вернется в Аргентину, мы с ним поговорим", — приводит слова Тапиа TyC Sports

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки (2021) и Финалиссиму (2022), а также стала победителем чемпионата мира-2022 в Катаре. Действующий контракт специалиста истекает в конце этого года.

Читайте такжеАмбассадор здравого смысла. Как тренер-новичок подарил Аргентине Кубок мира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аргентина Клаудио Тапия Лионель Скалони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
TyC Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде