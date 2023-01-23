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Экс-форвард Динамо перешел в клуб 4-го дивизиона Бразилии

Южная Америка
(1 голосов)

Пошел на понижение

Экс-форвард Динамо перешел в клуб 4-го дивизиона Бразилии

Фото: Instagram

Новина українською

Бразильский нападающий Гильерме Гусмао определился с новыми клубом. Форвард перешел в клуб "Сан Жозенсе".

О сроках и условиях контракта не разглашается.

В Украине 34-летний футболист известен по выступлениям за "Динамо". За киевский клуб он выступал в период с 2009 по 2011 годы. На его счету 5 голов и 1 результативная передача в 14 матчах за коллектив. После чего он был отдан в аренду московскому "ЦСКА", а затем продан в "Атлетико Минейро".

Отметим, что новая команда бразильца играет в Серии D, четвертой по силе лиге Бразилии.

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В статье: Динамо (Киев)
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