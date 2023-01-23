Экс-форвард Динамо перешел в клуб 4-го дивизиона Бразилии
Пошел на понижение
Фото: Instagram
Бразильский нападающий Гильерме Гусмао определился с новыми клубом. Форвард перешел в клуб "Сан Жозенсе".
О сроках и условиях контракта не разглашается.
В Украине 34-летний футболист известен по выступлениям за "Динамо". За киевский клуб он выступал в период с 2009 по 2011 годы. На его счету 5 голов и 1 результативная передача в 14 матчах за коллектив. После чего он был отдан в аренду московскому "ЦСКА", а затем продан в "Атлетико Минейро".
Отметим, что новая команда бразильца играет в Серии D, четвертой по силе лиге Бразилии.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Серия А. Ювентус - Аталанта 3:3. Море голов и эмоций
- Примера. Барселона - Хетафе 1:0. Без Левандовского сложно
- Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2. Обзор матча и видео голов
- Дани Алвес может провести до 12 лет в тюрьме за насилие
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн