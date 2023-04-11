Экс-наставник Шахтера выиграл первый трофей в Бразилии

Бразильский "Ботафого" под руководством экс-наставника "Шахтера" Луиша Каштру стал победителем Кубка Рио.

В финале "одинокая звезда" обыграла "Аудакс Рио" со счетом 5:2.

Для португальского тренера этот трофей стал первым во главе "Ботафого". Всего же эта команда побеждала в Кубке Рио восемь раз в истории, что меньше только, чем "Васко да Гама" (11 титулов) и "Фламенго" (9).

Благодаря победе в Кубке Рио "Ботафого" гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Бразилии-2024.

Напомним, Каштру тренировал "Шахтер" в период с 2019 по 2021 год, выиграв с "горняками" чемпионат Украины сезона-2019/20.