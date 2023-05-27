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Алешандре Пато возвращается в бразильский клуб, за который дважды выступал раньше

Южная Америка
(1 голосов)

Игрок будет доигрывать карьеру

Алешандре Пато возвращается в бразильский клуб, за который дважды выступал раньше

Новина українською

Бразильский "Сан-Паулу" объявил о подписании известного нападающего Алешандре Пату.

С ним было заключено соглашение до 31 декабря 2023 года с дополнительными пунктами о результативности. Для бразильца это третий этап в клубе, за который он уже играл с 2014 по 2015 и с 2019 по 2020 год.

Пату на данный момент восстанавливается после операции на передней крестообразной связке правого колена. Он травмировался в сентябре 2022 года, когда выступал за предыдущий клуб – "Орландо" из МЛС.

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В статье: Алешандре Пато Сан-Паулу
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Источник:
Сайт "Сан-Паулу"

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