Алешандре Пато возвращается в бразильский клуб, за который дважды выступал раньше
Игрок будет доигрывать карьеру
Бразильский "Сан-Паулу" объявил о подписании известного нападающего Алешандре Пату.
С ним было заключено соглашение до 31 декабря 2023 года с дополнительными пунктами о результативности. Для бразильца это третий этап в клубе, за который он уже играл с 2014 по 2015 и с 2019 по 2020 год.
Пату на данный момент восстанавливается после операции на передней крестообразной связке правого колена. Он травмировался в сентябре 2022 года, когда выступал за предыдущий клуб – "Орландо" из МЛС.
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Источник:Сайт "Сан-Паулу"
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