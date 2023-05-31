В Бразилии выдали ордер на арест экс-звезды Шахтера
У бразильца проблемы с законом
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Суд бразильского города Порту-Алегри выдал ордер на арест экс-вингера "Шахтера" Дугласа Косты, который в настоящее время играет в США за "Лос-Анджелес Гэлакси".
Все по личным причинам. Как сообщает Globo Esporte, 32-летний бразилец не уплатил алименты бывшей жене.
В судебном решении говорится, что футболист будет задержан как только пересечет границу Бразилии. Адвокат Дугласа, Сержио Кейрос, отметил, что сторона футболиста собирается обжаловать это решение суда.
Напомним, Коста выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" с лета 2022 года. Его контракт с американским клубом рассчитан до 30 декабря 2023 года. Ранее он также защищал цвета "Гремио", "Шахтера", "Баварии" и "Ювентуса".
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