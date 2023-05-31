  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. В Бразилии выдали ордер на арест экс-звезды Шахтера
В тренде

В Бразилии выдали ордер на арест экс-звезды Шахтера

Южная Америка
(1 голосов)

У бразильца проблемы с законом

В Бразилии выдали ордер на арест экс-звезды Шахтера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Суд бразильского города Порту-Алегри выдал ордер на арест экс-вингера "Шахтера" Дугласа Косты, который в настоящее время играет в США за "Лос-Анджелес Гэлакси".

Все по личным причинам. Как сообщает Globo Esporte, 32-летний бразилец не уплатил алименты бывшей жене.

В судебном решении говорится, что футболист будет задержан как только пересечет границу Бразилии. Адвокат Дугласа, Сержио Кейрос, отметил, что сторона футболиста собирается обжаловать это решение суда.

Напомним, Коста выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" с лета 2022 года. Его контракт с американским клубом рассчитан до 30 декабря 2023 года. Ранее он также защищал цвета "Гремио", "Шахтера", "Баварии" и "Ювентуса".

По теме
yellow-arrow
Алешандре Пато возвращается в бразильский клуб, за который дважды выступал раньше
yellow-arrow
Педриньо не вернется в Шахтер. У него есть три варианта в Бразилии
yellow-arrow
Бразильский клуб хочет выкупить контракт легионера Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дуглас Коста Лос-Анджелес Гэлакси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Globo Esporte

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде